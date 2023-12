Onko kansalaisuuteen liittyvä vastuu omasta maasta unohdettu?

Arvostettu yhdysvaltalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija, professori Andrew Michta peräänkuuluttaa julkista keskustelua kansalaisuuden keskeisestä asemasta demokraattisessa yhteiskunnassa kuppikuntaisen väittelyn sijaan.

– Kansalaisuudessa on kyse vastuun kantamisesta omasta maasta. Tunnumme unohtaneen, että kyse on kansakunnan kohtalon omistamisesta ja yhteisistä velvollisuuksista sellaisiakin ihmisiä kohtaan, joita ei ole koskaan tavannut, koska myös he ovat osa kansakuntaamme. Kyse on siitä, että yleisen edun on mentävä ryhmän edun edelle, johtajana Atlantic Council -ajatushautomossa toimiva Michta kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Olemme korvanneet kansalaiset kuluttajilla – oikeuksien, turvallisuuden tai rauhan kuluttajilla. Eräs mies selitti taannoin minulle, että koska hän maksaa veronsa, joilla sitten rahoitetaan asevoimiamme, maan puolustaminen ei ole hänen velvollisuutensa. Hänelle sotilas on ilmeisesti kuin palkattu vartija, Michta toteaa.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Andrew Michta on toiminut muun muassa George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaanina ja Yhdysvaltain laivastoakatemian professorina.

Presidentti Richard Nixonin lakkautettua vuonna 1972 asevelvollisuuden Yhdysvalloissa amerikkalaiset ovat Michtan mielestä vähitellen kadottaneet tuntuman kansalaisuuden ja sotilaan roolien välillä vallitsevaan yhteyteen. Ammattiarmeijan myötä myöskään päätökset sodasta ja rauhasta eivät kosketa koko kansakuntaa samaan tapaan kuin aikaisemmin.

– Viimeisten 20 vuoden aikana käydyissä ”aikataulutetuissa sodissa” Yhdysvaltojen sotilaallista voimaa ei olisi koskaan käytetty näin vapaalla kädellä, jos kansalaissotilas olisi ollut edelleen poliittisen kulttuurimme ytimessä. Poliittisten johtajien olisi täytynyt harkita sotilaallisten keinojen käyttöä kahdesti. Kansalaisilta olisi pitänyt kysyä, Michta sanoo.

Jotta amerikkalaista yhteiskuntaa aiemmin koossa pitäneet säikeet kyettäisiin palauttamaan, tarvitaan hänen mukaansa uusi kansalliseen puolustukseen keskittyvä kansalaispalveluksen muoto.

– Sen ei tarvitse merkitä varsinaisen asevelvollisuuden palauttamista, vaan tapaa, jolla kansalaiset saadaan jälleen kokemaan yhteistä vastuuta kansallisesta turvallisuudestamme. Aikana, jolloin maailma on käymässä yhä epävakaammaksi – yleinen sota on mahdollinen – demokraattisen yhteiskuntamme kestävyys on aivan yhtä tärkeä asia kuin taloudellinen vahvuutemme ja sotilaalliset suorituskykymme, hän toteaa.

I work on nat’l security affairs, so let me share what has been on my mind lately. Having returned to the US after 7 yrs overseas, I’m convinced that we need to move our public discourse away from group categories and refocus on the centrality of citizenship in a democracy. 1/7

— Andrew A. Michta (@andrewmichta) December 3, 2023