Kansainvälisten osaajien rekrytoinnit laskussa

Kauppakamareiden osaajakyselyn perusteella 73 prosenttia kansainvälisiä työntekijöitä rekrytoineista yrityksistä pitää kokemustaan myönteisenä, ja vain 4,5 prosenttia kielteisenä. Kansainvälisten rekrytointien määrä on kuitenkin laskussa.
Kyselyyn vastanneista yrityksistä vain 28 prosenttia ilmoitti rekrytoineensa tai vuokranneensa ulkomaista osaajaa viimeisen viiden vuoden aikana. Vuosi sitten osuus oli vielä 37 prosenttia.
Erityisen jyrkkä pudotus näkyy kaupan alalla, jossa kv-rekrytointeja tehneiden osuus laski 27 prosentista 15,5 prosenttiin.
Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Vesa Pulkkinen arvioi, että taustalla on talouden heikon tilanteen lisäksi myös ilmapiirin kiristyminen.
– Kun keskustelu maahanmuutosta on kielteistä, alkavat ongelmat korostua mahdollisuuksien sijaan, Pulkkinen sanoo.
Yleisimpänä esteenä kv-rekrytoinneille nousi esiin kielitaito. Yrityksistä 55 prosenttia ilmoitti, ettei tehtäviin voi palkata muuta kuin suomea äidinkielen tasolla puhuvia.
Pulkkinen ehdottaa ratkaisuksi palveluseteliä kieliopintojen tukemiseen. Hänen mukaansa tämä voisi madaltaa yritysten kynnystä palkata työntekijöitä, joiden kielitaito on vasta kehittymässä.
Kyselyssä yritykset arvioivat myös hallituksen toimia työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Hallitus sai kouluarvosanaksi 6,5, mikä on hieman vähemmän kuin vuoden takainen 6,7. Eniten tyytymättömyyttä kohdistui ulkomaalaisten houkutteluun ja työllistymiseen Suomessa.
Pulkkinen perää keskustelun suuntaamista maahanmuuton mahdollisuuksiin.
– Suomessa pitäisi ottaa käyttöön pisteytysmalli eli niin sanottu Kanadan malli sekä kannusteita kotoutumiseen ja kielen oppimiseen työelämässä.
Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 18.8.-22.8.2025 ja siihen vastasi 1 035 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.