”Kansainvälinen olympiakomitea on sodan, murhien ja tuhon edistäjä”

Ukrainan presidentin neuvonantaja Mykhailo Podolyak syyttää Kansainvälistä olympiakomiteaa ”sodan, murhien ja tuhon edistäjäksi” sen jälkeen, kun komitea oli päättänyt pohtia tapoja, joilla venäläiset urheilijat voisivat kilpailla vuoden 2024 ja 2026 olympialaisissa, kertoo CNN.

Podolyak twiittasi maanantaina, että Kansainvälinen olympiakomitea tarjoaa Venäjälle ”foorumin kansanmurhan edistämiseksi ja rohkaisemaan lisämurhaamiseen”.

– Ilmeisesti (venäläisellä) rahalla, jolla ostetaan olympialaisten tekopyhyyttä, ei ole (ukrainalaisen) veren hajua. Eikä niin, herra (KOK:n puheenjohtaja Thomas) Bach, Podolyak kysyy.

Viime keskiviikkona julkaistussa lausunnossa KOK korosti sen ”vahvaa sitoutumista olympialiikkeen yhdistävään tehtävään”, ja että ”yhtään urheilijaa ei pidä estää kilpailemasta vain passinsa vuoksi”.

Olympiakomitea jatkoi, että urheilijoiden osallistumista pitäisi tutkia tiukoilla ehdoilla, esimerkiksi osallistumista ”neutraaleina urheilijoina”, jotka eivät edusta omaa valtiotaan.

Viime viikolla KOK hahmotteli monivaiheista suunnitelmaa venäläisille ja valkovenäläisille urheilijoille, jotta nämä voisivat osallistua vuoden 2024 kesäolympialaisiin Pariisissa ja vuoden 2026 talviolympialaisiin Milanossa.

Urheilijoiden oikeuksien ryhmä Global Athlete ja Ukrainian Athletes vastasivat KOK:lle yhteisellä lausunnolla, jonka mukaan sen suunnitelma vain vahvistaa ”Venäjän propagandakoneistoa”.

#IOC is a promoter of war, murder & destruction. The IOC watches with pleasure RF destroying 🇺🇦 & then offers 🇷🇺 a platform to promote genocide & encourages their further killings.

Obviously ru-money that buys Olympic hypocrisy doesn’t have a smell of 🇺🇦 blood. Right, Mr. #Bach?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 30, 2023