Presidentti Sauli Niinistön muistelmateos Kaikki tiet turvaan (WSOY) ja entisen pääministeri Sanna Marinin kirja Toivo on tekoja (Gummerus) kuvaavat kumpikin Suomen tietä puolustusliito Naton jäseneksi.

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) lyttää viestipalvelu X:ssä Niinistön ja Marinin kirjat.

– Onhan se varsin surkeaa, että presidentti Niinistö ja ex-pääministeri Marin, jotka lähes koko uransa ajan vitkuttivat tai vastustivat Nato-jäsenyyttä, ja jotka kansa lopulta pakotti Nato-kynnyksen yli, yrittävät nyt muistelmiensa voimin kerätä itselleen kunniaa Nato-jäsenyydestä, Sammallahti kirjoittaa.

Osa keskustelijoista puolustaa viestiketjussa Niinistöä. Erään kommentoijan mukaan Niinistö toimi juuri niin kuin piti, kun hän hoiti julkisuutta maltilla ja harkiten sekä piti väylät auki Valkoiseen taloon.

Sammallahti ei näe asiaa näin.

– Itse ajattelen niin, että arvojohtaja voisi joskus näyttää suuntaakin, hän kommentoi.

