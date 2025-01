Kännykkäkielto paljasti: Oppilaat eivät osanneet kelloa

Ruotsalaiskoulun päätös kieltää kännykät kouluajalla paljasti puutteita koululaisten arkitaidoissa, kertoo Aftonbladet. Smålannin Ljungsbyssä paikallinen peruskoulu päätti vuosi sitten kieltää kännykät myös yläkoululaisilta, ja alkuvaikeuksien jälkeen sekä henkilökunta että suurin osa oppilaista ovat ratkaisuun tyytyväisiä.

Aluksi oppilailta saatu palaute oli ristiriitaisempaa. Osa yläkoululaisista pelkäsi kännykkäkiellon myötä myöhästyvänsä oppitunneilta, kertoo rehtori Petra Skogsborn.

– ”Kellohan on kännykässä”, he sanoivat. Vastasimme, että huoli on turha sillä koulussa on näkyvillä runsaasti kelloja.

– Silloin jokunen oppilas kertoi, että analogisen kellon kanssa saattaa olla hieman vaikeuksia, rehtori kertoo.

Koulu päätti oppilaiden arjen helpottamiseksi asentaa kouluun myös digitaalisia kelloja. Aftonbladetin haastattelemat oppilaat kertovat osaavansa lukea nyt myös viisarikelloa paremmin.

Rehtorin mukaan kännykkäkiellon taustalla oli oppilaiden vuorovaikutustaidoissa koetut puutteet.

– Näimme, että heillä oli vaikeuksia vuorovaikutuksessa sekä asioiden ratkaisemissa kasvotusten. Sosiaalinen vuorovaikutus vaati työstämistä, Skoglund kertoo.

Aftonbladetin haastattelema 14-vuotias yläkoululainen kertoo kännykkäkiellon vaikuttaneen myönteisesti koulun ilmapiiriin. Oppilaat ovat aktiivisempia välituntisin ja yleisestikin rauhallisempia, hän sanoo.