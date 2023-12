Kännykät kieltoon Ruotsin kouluissa – ”Välitunnillakaan ei pidä tuijottaa ruutua”

Ruotsin hallitus aikoo kieltää kännyköiden käytön peruskoulussa, uutisoi SVT.

Päätos tehtiin osana hallituspuolueiden ja Ruotsidemokraattien välisiä neuvotteluita. Linjauksen mukaan kännykkäkielto tulee voimaan kaikissa Ruotsin kouluissa, mutta rehtorit voivat harkintansa mukaan tehdä yksittäisiä poikkeuksia.

Kielto edellyttää lakimuutosta maan koululakiin.

Työ- ja integraatioministeri Johan Pehrsonin mukaan kouluissa tulisi edistää oppimista ja tiedon sisäistämistä. Kännyköiden käyttö on tähän asti ollut liian vapaata, eikä siitä ole ollut mitään hyötyä.

– Luonnollista on, että luokilla 1–9 ei koulupäivien aikana käytetä kännyköitä, ei edes välitunneilla, Pehrson linjaa.

Pehrson kertoo, että liian vapaa kännykän käyttö kouluissa on vaikuttanut jopa hänen omiin lapsiinsa. Negatiiviset vaikutukset ovat nähtävissä muun muassa oppilaiden heikentyneissä PISA-tuloksissa.

– Luokkahuoneissa on keskityttävä, ja välitunniillakaan ei pidä tuijottaa ruutua. On keskityttävä tosielämään, sitä varten koulu on olemassa, Pehrson kommentoi.

Ruotsi muutti jo viime vuonna koululakiaan niin, että kännyköitä on voitu käyttää oppitunneilla vain, jos opettaja sen sallii. Göteborgin yliopiston tutkimuksen mukaan oppilaat ovat kuitenkin löytäneet keinoja käyttää kännyköitä ilman opettajien lupaa.

Jatkossa oppilaiden puhelimet tullaan koulupäivän alussa keräämään puhelinparkkiin, josta ne voi koulupäivän päätyttyä noutaa.

Lakimuutoksen kerrotaan tulevan voimaan niin pian kuin mahdollista, mutta sen valmistelun arvioidaan kestävän noin vuoden.