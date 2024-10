Kanada syyttää Kiinaa kyberhyökkäysten valmistelusta

Kanadan Kyberturvallisuuskeskus (Canadian Centre for Cyber Security) varoittaa kanadalaisia organisaatioita kyberuhkista ja kehottaa varautumaan mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin.

– Kyberturvallisuuskeskus on tietoinen siitä, että kehittynyt valtion tukema toimija Kiinan kansantasavallasta on suorittanut laajapohjaista tiedusteluskannausta useiden kuukausien ajan lukuisia Kanadan verkkotunnuksia vastaan, kertoo keskus tiedotteessaan.

Vuoden 2024 aikana tehdyt tiedusteluskannaukset ovat kohdistuneet muun muassa Kanadan puolueisiin, alahuoneeseen ja senaattiin. Lisäksi ne kohdistuivat kymmeniin organisaatioihin, mukaan lukien puolustussektorille, mediaorganisaatioihin, ajatushautomoihin ja kansalaisjärjestöihin.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan skannaukset eivät suoraan viittaa tietomurtoon, vaan niillä kartoitetaan haavoittuvuuksia ja mahdollisia hyökkäyskohteita tulevaisuutta varten.

– Se vastaa sitä, että joku kävelee rakennuksessa nähdäkseen, onko siellä hälytystä tai turvakamera, tai yrittää ikkunoita ja ovia nähdäkseen, mitkä niistä ovat lukitsemattomia, tiedotteessa todetaan.

The Canadian Centre for Cyber Security, a part of CSE, is aware that a sophisticated state-sponsored threat actor from the People’s Republic of China has performed reconnaissance scans over several months against numerous domains in Canada.https://t.co/nA7AJFDypy

