Kalustetalolle tuli roima maksu harhaanjohtavasta markkinoinnista

Kuluttaja-asiamies vaati suurempaa, peräti miljoonan euron seuraamusmaksua. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kuluttaja-asiamies haki yritykselle seuraamusmaksua.

Kuluttaja-asiamiehen seuraamusmaksuvaatimus perustui kuluttaja-asiamiehen selvitykseen, jonka perusteella Masku ilmoitti alehintojen perustuvan sellaisiin hintoihin, joita yritys ei todellisuudessa perinyt. Sohvia myytiin huomattavasti useammin alennettuun kuin normaaliin hintaan, mikä antoi hintatasosta ja edullisuudesta harhaanjohtavan kuvan.

Markkinaoikeuden mukaan Maskun markkinointi, jossa alennetun hinnan käyttäminen oli kampanjamaisesti toistuvaa ja alennukset määrällisesti huomattavia, on ollut omiaan hämärtämään kuluttajien käsitystä markkinoitujen sohvien hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.

Markkinaoikeus katsoi, että Maskun on täytynyt ymmärtää ottavansa riskin kuluttajansuojalain rikkomisesta ja sen menettely on ollut vähintäänkin huolimatonta.

Markkinaoikeus määräsi Maskulle kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta poiketen 300 000 euron seuraamusmaksun. Markkinaoikeus perusteli maksun määrää sillä, että kuluttaja-asiamiehen selvitys ei kuitenkaan osoittanut Maskun yleistä toimintatapaa.

– Kuluttajien luottamuksen väärinkäyttö ja harhaanjohtaminen on yksiselitteisesti väärä tapa pyrkiä edistämään myyntiä. Huonekalualla tällainen menettely on juurtunut monen yrityksen markkinointiin, mikä on aiheuttanut paljon haittaa kuluttajille ja lisäksi koko alan maineelle. Seuraamusmaksu jäi pienemmäksi kuin olimme toivoneet, mutta uskomme silti, että tämä herättää Maskun lisäksi muitakin alan toimijoita toimimaan vastuullisemmin, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Markkinaoikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Kuluttaja-asiamies tutustuu tarkemmin päätökseen ja päättää sitten, valittaako päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.