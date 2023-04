Kalervo Kummola urheilun Venäjä-kytköksistä: Pitäisi kovempienkin urheiluihmisten tajuta

Jääkiekkovaikuttaja ja poliitikko Kalervo Kummola katsoo, että puheet urheilun ja politiikan erottamisesta toisistaan ovat nyt entistäkin utopistisempia. Kummola kohdistaa arvostelunsa etenkin Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajaan Thomas Bachiin, joka hänen mukaansa ”edelleen pyörittää tällaista mantraa”.

– Se on mahdoton asia ja pikku hiljaa pitäisi kovempienkin urheiluihmisten tajuta, että urheilua ei voida viedä eteenpäin ilman politiikkaa, Kummola sanoo Verkkouutisten Asiakysymys- videohaastattelussa.

– Kyllä ne käsi kädessä käyvät. Ajatellaan pelkästään sitä, että valtio antaa rahat liikuntaan ja urheilupaikkarakentamiset – ne ovat kaikki poliittitsen päätösten takana.

Kansainvälinen olympiakomitea linjasi vastikään ehdoista, joilla kansainväliset lajiliitot voisivat sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden paluun kilpakentille. Kansainvälinen Jääkiekkoliitto on jo päättänyt, ettei venäläisiä urheilijoita nähdä ainakaan tänä ja ensi vuonna kansainvälisissä turnauksissa.

– Tämänhetkinen linjaus on ihan oikea ja niin kauan kun sota jatkuu, ne (venäläisurheilijat) pitää pitää ulkona. Tämä on valitettavaa monen urheilijan kannalta ja hyvän ystävän kannalta, mutta jääkiekko on niin kovasti kytkeytynyt herra (Vladimir) Putiniin, että ei siinä ole oikein muita mahdollisuuksia.

Mitä tulee yksilöurheilijoihin, Kummola vetäisi tiukempaa linjaa mitä KOK:

– Minusta me voisimme hyväksyä olympialaisiin sellaiset urheilijat, jotka tuomitsevat tämän sodan.

Miten urheilijat tämän käytännössä osoittaisivat?

– Se voisi olla esimerkiksi allekirjoitus (paperiin).