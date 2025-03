Kaksinumeroinen kasvuluku käytettyjen asuntojen kaupassa

Kiinteistömaailma-ketju välitti helmikuussa yhteensä 936 myynti- ja vuokrakohdetta, joista 712 oli kiinteistönvälitystä ja 224 vuokravälitystä.

– Jälleen raportoitavana on kaksinumeroiset kasvuluvut sekä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan että myös viime kuuhun nähden. Suunta on positiivinen – ei yltiöpäisellä vauhdilla mutta tasaisen myönteisesti, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen tiedotteessa.

Hänen mukaansa erityisen ilahduttavaa on, että kasvua nähtiin nyt ennen muuta sellaisten asuntotyyppien kaupassa, joissa pari viime vuotta ovat olleet vaatimattomimpia.

– Se tarkoittaa kaupan vilkastumista toisaalta kaikkein isoimmissa mutta myös aivan pienimmissä asunnoissa.

Kiinteistömaailma-ketjun helmikuussa välittämistä 712 myyntikohteesta 703 oli käytettyjen asuntojen sekä kiinteistöjen välitystä ja yhdeksän uudiskohteiden välitystä. Helmikuussa 2024 vastaavat luvut olivat 622 käytettyä ja 17 uudiskohdetta.

Käytetyissä kohteissa kauppamäärä kasvoi siten 13 prosenttia, ja kaikki kauppakappaleet yhteenlaskettunakin kasvua tuli 11 prosenttia. Edelliskuusta määrä nousi 16 prosenttia.

– Nykyinen korkotaso tukee jo selkeästi asuntokauppaa, mutta huoli omasta työllisyydestä hillitsee vastavoimana osalla kodinvaihtajista päätöksentekoa. Jo useamman kuukauden trendi on kuitenkin ollut asuntokauppavilkkauden nousu, Laurikainen sanoo.

Isoimmat kasvuluvut omakotitaloissa ja yksiöissä

Myönteistä tuoreissa kauppaluvuissa on myös se, että asuntokaupan kuva alkaa monipuolistua. Viimeisen parin vuoden asuntokauppaa on kuvannut ennen kaikkea maltillisuus.

Laurikaisen mukaan on ostettu tarpeisiin nähden mahdollisimman pieniä koteja ja on pyritty löytämään edullisia ratkaisuja; kohtuukokoinen rivitalokoti on ollut jatkuvasti kysytty kauppatavara.

– Parhaat kasvuluvut tehtiin helmikuussa isoimmissa, vähintään neljän huoneen asunnoissa. Omakotitalokauppoja tehtiin 43 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja yli viidennes enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Se on erittäin tervetullut uutinen, Laurikainen sanoo.

Sen sijaan rivitalokaupassa kokonaiskauppamäärä jopa laski hiukan, ja kerrostalokaupankin kasvuluvut olivat suhteessa omakotitalokauppaan pienempiä, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.

– Yksiökaupat olivat toinen helmikuun iloinen yllätys. Määrä nousi 38 prosenttia vuoden takaiseen nähden, Laurikainen kertoo.

Myös parisen kymmentä kesämökkiä vaihtoi helmikuussa omistajaa, mikä on sydäntalven kuukaudeksi varsin mukava määrä. Tyypillisesti mökkikauppaa käydään ylivoimaisesti eniten toukokuulta alkusyksyyn.