Kaksi Venäjän taisteluhelikopteria ammuttiin alas puolen tunnin sisällä

Ukrainan pääesikunta kertoo Twitterissä puolustajien ilmatorjunnan pudottaneen kaksi Ka-52-taisteluhelikopteria puolen tunnin sisällä Etelä-Ukrainassa.

Pääesikunnan mukaan Ka-52-kopterit ammuttiin alas maanantaina iltapäivällä 13.00-13.30 välisenä aikana Hersonin alueella.

Puolustusvoimien ex-komentaja Jarmo Lindberg kuvaili MTV:n Uutisaamu-ohjelmassa Hersonin aluetta Ukrainan sodan tämänhetkiseksi polttopisteeksi. Venäjän joukkojen tiedetään vetäytyvän ja myös siviilejä poistetaan alueella.

Samalla Venäjän uskotaan valmistautuvan kaupunkisodankäyntiin Hersonin kaupungissa.

– On tietoja, että Venäjä linnoittaisi sitä [Hersonia] ja valmistautuisi kaupunkisodankäyntiin. Se on toisaalta mielenkiintoinen ajatus. Käynnissä on vetäytymisoperaatio ja on riski, että joukot voivat jäädä Dnepr-joen pohjoispuolelle loukkuun. Minkälainen joukko on viimeinen, joka kaupunkia puolustaa? Jäävätkö he sinne kuten ukrainalaiset [Mariupolin] Azovstalin tehtaan kaltaisesti ja taistelevat loppuun asti vai käykö niin, että viimeiset lähtevät Venäjän käskystä pois. Ukrainalla eteneminen vaikuttaisi edelleen jatkuvan, Lindberg arvioi.