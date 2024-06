Kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa rajalakia – ”jos SDP tämän kaataa, vastuu on aikamoinen”

Suomalaisista 65 prosenttia eli selvä enemmistö kannattaa rajalakia, ilmenee Ilta-Sanomien Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kirjoittaa blogissaan, että suomalaisten vahva tuki rajalaille ei häntä yllätä, koska kyse on Suomen turvallisuudesta ja koskemattomuuden takaamisesta.

– Vain alle yksi viidestä kertoi vastustavansa lainsäädäntöä ja suurin piirteinen saman suuruinen osuus suomalaisista ei osannut kertoa kantaansa uuteen lakiin. Ymmärrän tämänkin hyvin, sillä suurin osa tiedustelutiedosta ja maahamme kohdistuvista uhista ja uhka-arvioista on salaisia tai luottamuksellisia, Heinonen kirjoittaa.

– Me olemme ne eduskunnassa osaltamme saaneet tietoomme ja niiden valossa en ainakaan itse voi olla hyväksymättä tätä lakikokonaisuutta, mitä toki käytettäisiin vain äärimmäisissä ja tarkasti rajatuissa tilanteissa usein niin sanottuna viimesijaisena keinona tällaisen Venäjän hybridihyökkäyksen torjunnassa, hän jatkaa.

Laki mahdollistaisi sen, että kansainvälisen suojelun hakeminen voidaan estää tilapäisesti, jos Venäjä käyttää välineellistettyä maahantuloa, joka uhkaa Suomen turvallisuutta tai itsemääräämisoikeutta.

– Pidän äärimmäisen tärkeänä, että tälle työlle on näin vahva kansan tuki. Kaksi kolmasosaa suomalaisista kannattaa lakia. Miesten keskuudessa tuki on vielä tätäkin vahvempaa. Miehistä peräti 75 prosenttia kannattaa käännytyslakia ja naisistakin selvä enemmistö eli 55 prosenttia. Kyse on kuitenkin kansallisen turvallisuutemme ylläpitämisestä ja takaamisesta, Heinonen toteaa.

Poikkeuslain säätäminen kiireellisenä edellyttää taakseen eduskunnan viiden kuudesosan enemmistön. Vasemmistoliitto ja vihreät eivät kannata rajalakia, joten lain läpimeno on pääoppositiopuolue SDP:n kansanedustajista kiinni.

Heinonen sanoo olevansa luottavainen, että SDP:n kansanedustajista riittävä määrä saadaan lain taakse.

– Jos he tämän kaatavat siis vastuu on aikamoinen, jos jotain itärajalle sitten sattuu ja tapahtuu, hän toteaa.