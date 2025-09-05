Kaksi kolmesta pitää omaa autoa kriisivarana

Suomalaisista 65 prosenttia katsoo oman auton olevan tärkeä kriisin tai yhteiskunnallisen häiriön aikana. Tieto selviää autoalan MEKO-yhtiön tekemästä Mobility barometer -tutkimuksessa.

Pohjoismaista norjalaiset kirivät suomalaisten eteen, sillä heistä 69 prosenttia arvioi oman auton olevan tärkeä tai erittäin tärkeä. Ruotsalaisista 62 prosenttia pitää autoa tärkeänä kriisivarana, ja Tanskassa vastaava luku on 58 prosenttia.

MEKOn tekemä pohjoismaiden suurin liikkumisen tutkimus tehtiin nyt neljättä vuotta peräkkäin.

Muutokset turvallisuustilanteessa ja sota Euroopassa ovat tehneet kriisivalmiudesta ajankohtaisen aiheen, jonka myötä ihmiset arvostavat kestävää infrastruktuuria ja joustavia liikkumisratkaisuja. Kansalaisten näkökulmasta auto nähdään keskeisenä voimavarana, kun yhteiskunta joutuu koetukselle.

MEKO Finland Oy:n toimitusjohtaja Sanna Reunasen mukaan tuloksista näkee, että auto on enemmän kuin pelkkä kulkuväline.

– Se on turvallisuuden ja toimintakyvyn symboli kriisiaikoina. Ei ole yllättävää, että 65 prosenttia suomalaisista pitää sitä tärkeänä kriisivarana. Meillä on täällä pitkät välimatkat ja pitkä raja itäisen naapurimme kanssa, Sanna Reunanen toteaa tiedotteessa.

Vain 15 prosenttia katsoo, ettei oman auton käyttömahdollisuus ole tärkeää kriisitilanteessa, ja saman verran on epävarmoja.

Auto on edelleen ylivoimaisesti käytetyin kulkumuoto. Lähes 80 prosenttia kaikista pohjoiseurooppalaisista käyttää autoa vähintään kerran viikossa. Osuus on sama kuin viime vuoden kyselyssä. Lähes neljä kymmenestä, 39 prosenttia, käyttää polkupyörää, ja 36 prosenttia kulkee joukkoliikenteellä.

Tutkimus toteutettiin 3.–13. heinäkuuta, ja siihen vastasi 4 006 henkilöä.