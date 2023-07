Kaja Kallas kiittää meemeillä Venäjän infosotaa torjuvia aktivisteja – ”Nafon laajentumisesta ei neuvotella”

Viron pääministeri Kaja Kallas kiittää Twitter-tilillään julkaisemallaan videolla meemeillä Venäjän informaatiovaikuttamista vastaan taistelevia Nafo-yhteisön jäseniä.

Nafo eli North Atlantic Fellas Organization on löyhä Ukrainaa tukevien aktivistien yhteisö, joka toimii lukuisissa sosiaalisen median kanavissa. Se pyrkii meemien avulla torjumaan Venäjän informaatiovaikuttamista ja tukemaan Ukrainan voittoa Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa. Liike käyttää kuvastossaan aktiivisesti shiba inu -koiraa ja kutsuu jäseniään nimityksellä ”fella”, eli kaveri.

Nafo-aktivistit ovat parhaillaan järjestämässä epävirallista kokousta Liettuan Vilnassa, jossa järjestetään ensi viikolla Naton huippukokous.

– Kunniakaverina haluan lähettää terveiset ja toivottaa ”basedia” Nafo-huippukokousta, Kallas toteaa.

Kallas muistuttaa, että Venäjä käy parhaillaan länsimaita vastaan perinteisen sodan lisäksi infosotaa, energiasotaa ja kybersotaa. Tämän vuoksi demokraattisten maiden on puolustettava toisiaan näillä osa-alueilla. Hän muistuttaa, että jokaisen Nafo-kaverin takana on oikea henkilö, joka käyttää omaa aikaansa ja voimavarojansa, koska uskoo Ukrainan voittoon.

– Te olette elävä esimerkki tästä. Taistelette Venäjän disinformaatiota ja huonoja otteita vastaan taistelu hyvällä huumorilla, älykkyydellä ja innokkuudella, Kallas kehuu.

Videolla vilahtaa useita kertoja myös Nafon käyttämä shiba inu -koira, joka on pukeutunut Kallaksen usein käyttämään keltaiseen jakkupukuun ja siniseen hameeseen.

– Mitäpä muuta voin sanoa, kuin että jatkakaa taistelua. Nafon laajentumisesta ei neuvotella ja Ukraina voittaa, Kallas naurahtaa.

Greetings to #NAFOfellas at the first-ever #NAFOSummit in Vilnius.#NAFO is a living example of how to disarm Russian disinformation with humour, intelligence and enthusiasm. Behind every Fella is a real person who believes in #Ukraine’s victory.

Thank you for your service. pic.twitter.com/VWOkAe3udr

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 8, 2023