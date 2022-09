Meemejä käytetään nyt aseena Venäjää vastaan

Kasvava verkkoaktivistien joukko on ottanut kohteekseen Venäjän viranomaiset ja mediatoimijat. Humoristinen North Atlantic Fella Organisation (NAFO) -liike pilkkaa meemeillä Venäjän asevoimien suorituskykyä ja ilmaisee tukeaan Ukrainan sotaponnisteluille.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov kiitti elokuun lopulla shiba-koiraa meemeissään käyttäviä aktivisteja toiminnastaan.

Economist-lehden mukaan liikkeellä ei ole varsinaista johtajaa, mutta ensimmäiset NAFO-tviitit julkaistiin tiettävästi toukokuun lopulla. Satiiriset julkaisut nousivat nopeasti viraaliksi someilmiöksi.

Myös monet rintamalla taistelevat sotilaat ovat julkaisseet vastaavia meemejä, ja niitä on käytetty varojen keräämiseen Ukrainalle. Discord-viestipalvelun NAFO-kanavalla on jo yli 1 500 aktivistia, jotka ovat tehneet yhteistyötä Kiovassa toimivan Saint Javelin -järjestön kanssa.

Muun muassa Venäjän suurlähettiläs Mikhail Ulyanov joutui NAFO:n silmätikuksi kesäkuussa väitettyään ukrainalaisten pommittaneen siviilikohteita. Sosiaalisen median käytöstä konflikteissa kirjoittanut Peter Singer arvioi aktivistien käyttäneen tehokkaasti meemejä informaatiosodankäynnin tukena.

– Se on ollut siinä mielessä tehokasta, että Venäjä ei ole pystynyt toimimaan aiempaan tapaan täysin vapaasti infomaatiosodan alalla, Singer sanoo.

Israelin asevoimissa huomattiin jo aiemmin, että Hamasin kanssa käytyjen ”meemisotien” vastuu kannatti siirtää parikymppisille upseereille sotilasjohdon sijasta. Asiantuntijoiden mukaan kaoottinen ja vapaaehtoisten pyörittämä verkko-operaatio on osoittautunut vielä tätäkin tehokkaammaksi Ukrainan sodan aikana.

– Emme ole nähneet tällaista aiemmin. Organisaatio vain ilmaantui internetin sellaisesta osasta, joka on aiemmin pysynyt hyvin marginaalisena, Lontoon yliopiston tutkija Emma Salisbury sanoo Politico-lehdelle.

If you're wondering why an army of truculent cartoon dogs has been haranguing Russian diplomats on Twitter, wonder no further: I wrote a piece on the phenomenon of #NAFO : shitposting, satire & information warfare rolled into one. Enjoy, fellas. https://t.co/ToOWEiCci5

NAFO (North Atlantic Fellas Organization) an informal alliance of internet culture warriors, national security experts & ordinary Twitter users weaponizing memes, viral videos &, yes, dog photos to push back against Russian online disinformation. https://t.co/2Bm2ayoAeh @politico

Kherson liberation checklist:

✅ Orcs cut off by severing bridges over the Dnipro

✅ Orc supply depots wiped off the map

✅ Orc reinforcements from Crimea interdicted

✅ Orc morale lower than Moskva's current depth

Be seeing you orcs real soon. And we're bringing friends. pic.twitter.com/oa6snrYF9I

— Georgian Legion (@georgian_legion) August 5, 2022