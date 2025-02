Kaikkien aikojen hirviötankki: Venäjä pulttasi T-72-vaunuun sukellusveneiden torjunta-aseen

Ukrainan rintamalla on kuvattu sodan aikana yhä kummallisempaa sotakalustoa. Taisteluvideoilla on vilissyt erityisesti niin kutsuttuja ”hirviötankkeja”. Yleensä kyse on ollut valtavilla suojarakennelmilla lennokkeja vastaan varustetuista panssarivaunuista. Toisinaan kuviin on jäänyt myös erikoisia asejärjestelmien ja vaunualustojen yhdistelmiä.

Nyt Ukrainasta on julkaistu kenties tähän mennessä kummallisin tankkiviritys.

Alta löytyvä video on julkaistu alun perin panssarivaunuihin keskittyvällä suositulla Btvt.info-tilillä Telegramissa. Ilmeisesti ukrainalaisten sotilaiden kuvaamalla videolla näkyy tuhottu T-72-panssarivaunu, jonka tykkitornin tilalle on pultattu sukellusveneiden tuhoamiseen suunniteltu RBU-6000-heitin. Aseen maksimikantama on tiettävästi noin kuuden kilometrin luokkaa. Heittimeen mahtuu 12 rakettia.

1960-luvulla käyttöön otettu asejärjestelmä on tuttu näky venäläisvalmisteisissa sotalaivoissa. Heitin ampuu syvyyspommeilla varustettuja raketteja. Sosiaalisessa mediassa aiemmin kiertäneiden videoiden perusteella Venäjä on testannut erikoista viritystä rintamalla aiemminkin.