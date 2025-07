Venäjän tutkintakomitea syyttää virolaisen Narvan museon johtajaa Maria Smorxhevskihh-Smirvonaa ”natsismin uudelleenherättelystä” ja tietoisesta väärän tiedon levittämisestä. Asiasta kertoo muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen käsittelee tapausta blogikirjoituksessaan.

– Sinänsä aika mielenkiintoinen syytös maasta [Venäjä], missä kaikki tieto omalle kansalle on valhetta ja propagandaa. Siinä pukki pyörii siis kaalimaallaan naurettavalla tavalla, Timo Heinonen kirjoittaa.

Syytösten taustalla ovat narvalaismuseon näyttelyt ja mainoslakanat Narvan linnan Ivangorodin puoleisella seinällä. Mainoslakanoissa on kuva Venäjän diktaattorista Vladimir Putininista. Putinin kasvojen toiselle puolelle on lisätty viikset ja samanlainen kampaus kuin natsi-Saksan johtajalla Adolf Hitlerillä. Lakanassa lukee teksti ”Putler – War Criminal” eli ”Putler – sotarikollinen”.

Banderolli paljastettiin toukokuussa, hieman ennen Venäjän voitonpäivän juhlaa 9. toukokuuta.

– Jättimainen banderolli näkyi Narvanjoen yli Venäjälle ja totuuden paljastaminen ja esille tuominen oli liikaa Kremlille ja tästä lähtien Smorzhevskihh-Smirnova on ollut Venäjän sisäministeriön etsityimpien rikollisten listalla, Heinonen toteaa.

Museonjohtaja on vastannut Kremlin syytöksiin toteamalla, että ”tämä on viestimme, joka on muistutus nykyisestä täysimittaisesta sodasta ja sotarikoksista. Tänään [9.5.], Eurooppa-päivänä, juhlimme rauhaa ja vapautta. Toisen maailmansodan päätyttyä vallitsi rauha ja vapaus, suvereniteetin kunnioittaminen ja solidaarisuuden periaatteet, joista tuli Euroopan yhteisön perusarvoja. Samaan aikaan vierellämme käydään neljättä vuotta täysimittaista sotaa – Putinin käynnistämänä. Kutsumme diktaattoria diktaattoriksi, sotarikoksia sotarikoksiksi”.

– Toivotaan maailmalle ja meille itse kullekin tätä rohkeutta kertoa tosiasiat kaikille. Ja on hyvä myös venäläisten saada tietää ja toivottavasti myös ymmärtää millaisen sotarikollisen ja diktaattorin peukalon alla he elävät, Heinonen päättää.