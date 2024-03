”Kaikki tapahtui samassa huoneessa” – Nainen kertoo venäläisten silmittömästä väkivallasta

Ukrainan syyttäjäviranomaiset ovat keränneet Kansainväliselle rikostuomioistuimelle näyttöä venäläisten tekemistä sotarikoksista helmikuun 2022 jälkeen.

CBC:n haastattelema Daria on yksi yli 200 seksuaalisen väkivallan uhrista, joiden tapauksia käsitellään ukrainalaisissa tuomioistuimissa. Hän kertoo joutuneensa kidnapatuksi ja kidutetuksi venäläisjoukkojen miehitettyä pienen kylän maaliskuussa 2022.

Venäjän asevoimat yritti tuolloin edetä kohti pääkaupunki Kiovaa. Daria työskenteli ompelijana sen koillispuollella sijaitsevassa Velyka Dymerkassa venäläissotilaiden aloitettua laajamittaisen ryöstelyn. Daria lukittiin paikallisen kaupan varastohuoneeseen. Hänen kätensä ja jalkansa sidottiin.

– He kiduttivat meitä niin paljon. He tekivät kaikkea, jopa asioita, joita on mahdoton kuvitella, nainen sanoo.

Ukrainan mukaan seksuaalisen väkivallan ja kidutuksen käyttö oli systemaattista, tahallista ja Kremlin ohjailemaa.

Daria kertoi miehittäjille olevansa raskaana, mutta tämä ei kohentanut hänen kohteluaan. Venäläissotilaat pahoinpitelivät ja kiduttivat naista sekä raiskasivat hänet toistuvasti.

Sotilaat myös pakottivat paikalliset panttivangit käyttämään huumeita tai tuntemattomia lääkeaineita. Ne nostivat pulssia ja aiheuttivat pahoinvointia.

Daria kärsi myöhemmin keskenmenot ja hänet jouduttiin leikkaamaan väkivaltaisuuksien seurauksena. Hänen mukaansa myös paikallisia lapsia ja vanhuksia raiskattiin erilaisilla esineillä ja pahoinpideltiin esimerkiksi lyömällä hampaat sisään. Kaikki tapahtui samassa huoneessa.

– He raiskasivat kaikki toistensa edessä. He myös tappoivat ja ampuivat miehiä siellä, Daria kertoo.