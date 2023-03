”Kaikki on valetta” – naisen huuto häiritsi Vladimir Putinin vierailua

Venäjän presidentti Vladimir Putinin kerrotaan tehneen myöhään lauantaina ensimmäisen vierailunsa miehitettyyn Mariupolin kaupunkiin Asovanmeren rannalla.

Kremlin mukaan presidentti oli ”spontaanisti” päättänyt vierailla kaupungissa. Valtionmedian julkaisemalla videolla Vladimir Putin näytettiin ajamassa henkilöautoa viime toukokuussa vallatun Mariupolin keskustassa. Kaupunki tuhoutui lähes täysin Venäjän joukkojen pommituksessa ja taisteluissa sitä puolustaneita ukrainalaisjoukkoja vastaan.

Presidentin reitti kulki muun muassa Venäjän pommittaman synnytyssairaalan ohi. Hän kääntyi kohti etelää hieman ennen tuhottua draamateatteria, jossa satojen siviilien arvioidaan saaneen surmansa Venäjän ilmaiskussa.

Vladimir Putin tutustui lisäksi uusiin asuinrakennuksiin varapääministeri Marat Khusnullinin kanssa. Kohta sijaitsee Nevskin alueella Mariupolin länsipuolella.

Ukrainan hallitsemalle alueelle aiemmin paennut pormestari Vadim Boytshenko huomauttaa BBC:lle, että uusi kortteli on kaukana kaupungin keskustasta. YK:n arvion mukaan 90 prosenttia asuinrakennuksista tuhoutui Venäjän hyökkäyksessä.

Tarkasti vartioitu ja ohjattu propagandavierailu vaikuttaa keskeytyneen Putinin kannalta kiusallisesti paikallisen asukkaan kommenttiin. Venäjän puolustusministeriön Zvezda-kanavan julkaiseman videon taustalla kuuluu naisen välihuuto. Kyseinen kohta oli leikattu pois valtiollisen TASS-uutistoimiston reportaasista.

– Kaikki on vain valetta, tämä on vain näytöstä, nainen huutaa asuinkorttelin pihalla.

Videolla näkyy, kuinka presidentin turvamiehet vilkuilevat ympärilleen ja yrittävät paikallistaa äänen lähteen.

In one video showing Vladimir Putin’s visit to occupied Mariupol, a woman can be heard shouting “It’s all lies, it’s all just for show!” After this, Putin’s security detail can be seen desperately looking around, presumably trying to see where the shouting came from… pic.twitter.com/B3OrEINj98 — Will Vernon (@BBCWillVernon) March 20, 2023

You can see here how @tass_agency simply cuts away to a few seconds later in the footage to avoid playing the sounds of the woman yelling. Just imagine what locals would have shouted if Putin had visited in broad daylight and addressed a real crowd. pic.twitter.com/7Pws3pS7F4 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 20, 2023