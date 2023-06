Kaikki bensiiniautot voi nyt muuttaa bioetanolikäyttöisiksi

Määräyksestä mahdollistaa kaikkien bensiiniajoneuvojen muuntamisen bioetanolikäyttöisiksi. Määräys perustuu päivitettyyn ajoneuvolakiin, ja se tulee voimaan 19. kesäkuuta.

– Uusi määräys mahdollistaa viimeinkin kaikkien bensa-autojen muuntamisen etanolille ilman kalliita päästömittauksia tai raskaita hyväksyntämenettelyitä. Muuntaminen tulee nyt mahdolliseksi myös uusiin autoihin, kun vanha sääntely antoi tämän mahdollisuuden käytännössä vain yli 15 vuotta vanhoihin autoihin. Tämä on valtava muutos, joka tuo ympäristöystävällisen autoilun ihan jokaisen ulottuville, toteaa Etanoliautoilijoiden toiminnanjohtaja Antti Grönlund.

Uudessa määräyksessä muutoskatsastukseen riittää konversiosarjan valmistajan todistus sarjan yhteensopivuudesta kyseiseen ajoneuvoon sekä siitä, että ajoneuvossa joko on tai siihen on vaihdettu pääosin etanolista koostuvan polttoaineen jatkuvaa käyttöä kestävät osat.

Nämä todistukset saa valmiina konversiosarjan valmistajalta tai asentajalta, ja sen jälkeen auton voi viedä muutoskatsastukseen, jossa tehdään määräaikaiskatsastusta vastaava päästömittaus.

Grönlundin mukaan tekniikka on ollut olemassa jo 15 vuotta, ja se on jo todettu hyvin toimivaksi ja toimintavarmaksi vaihtoehdoksi.

– Etanolin osuuden kasvua on käytännössä rajoittanut vain tarpeettoman jäykkä sääntely ja kalliit päästömittausvaatimukset, ja nyt nämä esteet vihdoin poistuvat. Etanolilla on valtava potentiaali, joka on jo nyt saatu käyttöön esimerkiksi Ranskassa ja Ruotsissa, joissa liikenteessä on satoja tuhansia etanolikäyttöisiä autoja, hän kertoo.

Etanolikonversiot avaavat myös uuden mahdollisuuden tehdä kustannustehokkaita päästövähennyksiä liikenteessä.

Grönlundin mukaan tähän asti päästövähennykset liikenteessä ovat olleet tolkuttoman kalliita.

– Päästövähennystonnin hinnaksi on sähköautojen verotuella tullut 700 ja jakeluvelvoitteen täyttämisellä 400 euroa. Jos etanolikonversioita tuettaisiin 500 euron muuntotuella, päästövähennystonnin hinnaksi tulisi vain 26 euroa. Etanoli on myös halvin keino jakeluvelvoitteen täyttämiseen.

– Jos päästövähennystavoitteet oikeasti halutaan saavuttaa, pitää siirtyminen uusiutuviin ja vähäpäästöisiin polttoaineisiin tehdä jokaiselle autoilijalle kannattavaksi. Uusiutuvan polttoaineen käyttämisen täytyy olla aina halvempaa kuin fossiilisen vaihtoehdon. Tässä pallo siirtyy nyt Säätytalolla neuvotteleville puolueille: tehokkaat ja edulliset keinot löytyvät kyllä, jos vain poliittista tahtoa löytyy, vetoaa Grönlund.