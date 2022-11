Kai Mykkänen Ylellä: Välikysymys oli erittäin tarpeellinen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan opposition välikysymys EU-vaikuttamisesta oli “erittäin tarpeellinen”.

– Välikysymys on perustuslaissa sen takia, että jos oppositio kokee, että hallituksella on pasmat sekaisin tai Suomen etua ei ajeta tai joku laki on Suomen edun vastainen niin meillä on tämä väline käytettävissä selvittää, mikä on hallituksen kanta.

– On ilmeistä, että tämä piti tehdä, koska hallituksen syyskuussa tekemä kanta on ollut epäselvä ja sitä on ollut tarpeen tarkentaa ja täsmentää ja suoristaa rivit, mikä nyt on osittain tapahtunut ja silloin tämä välikysymys on ollut erittäin tarpeellinen, Mykkänen sanoi Ylen haastattelussa.

Mykkäsen mukaan hallituksen olisi kuitenkin pitänyt ottaa selvä kanta jo kesäkuussa, kun komissio antoi asetusesityksen. Eduskunnan suuri valiokunta päättää virallisesti Suomen kannasta marraskuun aikana.

– Kysymys on se, että tarkoittaako hallituksen eilinen [keskiviikko] vastaus sitä, että suuressa valiokunnassa hallituspuolueet tukevat kantaa, joka valtioneuvoston esityksestä poiketen on selvästi tämän asetusehdotuksen hylkäävä, Mykkänen toteaa.

Keskustan kansanedustajan Jouni Ovaskan mukaan mitään välikysymyksen vastausta ei ole aiemmin luettu yhtä tarkasti läpi. Vastauksessa haluttiin korostaa, että nykyisessä muodossa asetus ei käy Suomelle.

– Eduskuntaprosessin aikana on käynyt selväksi, että siellä on vielä paljon asioita, joita pitää korjata. Tämä haluttiin tuoda esiin myös hallituksen vastauksessa, Ovaska sanoo.