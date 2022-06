Kokoomus vaatii tuntuvia veronalennuksia ostovoiman turvaamiseksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaatii hallitukselta ”tuntuvia veronalennuksia” kaikkiin tuloluokkiin ihmisten ostovoiman turvaamiseksi.

Mykkänen lähetti Kalajoelta terveiset valtiovarainministeri Annika Saarikolle keskustan puoluekokoukseen Lappeenrantaan.

– Suomalaisilla on hätä ostovoiman kanssa nyt ei ensi vuonna. Jos valtiovarainministeri todella aikoo keventää palkkojen verotusta, kuten hän on lupaillut, me haluamme, että hallitus tekee päätöksen nyt, Mykkänen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan Suomi on nyt poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa ihmisten ostovoima laskee rajusti kesken vuoden.

– Jos hallitus haluaa kaventaa suomalaisten ostovoiman laskua, selkein tapa ja vähiten inflaatiota ruokkiva tapa olisi tehdä työmiljardi, eli kaikkiin tuloluokkiin kevennys, jonka avulla saataisiin satoja euroja vuodessa keskituloiselle jo tänä vuonna lisää, Mykkänen sanoi.