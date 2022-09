Kai Mykkänen Fortumista: Isännättömän rahan kuolemanlaakso

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan Fortumin virheistä on otettava opiksi ja valtion omistajaohjausta pitää terävöittää.

– Pitäisi olla selkeämmin kirjattuna, mitä se [valtion omistajuus] tarkoittaa pörssiyhtiön osalta, minkälaiset päätökset on omistajan strategisia asioita.

– Sitä en kannata, että me sattumanvaraisesta tuotaisiin eduskunnan äänestyksiin, että meneekö Fortum investoimaan itään, länteen tai etelään, Mykkänen sanoo.

Kai Mykkäsen mukaan Fortumin ja Uniperin tapauksessa saattaa olla kyse “isännättömän rahan kuolemanlaaksosta”, joka voi rohkaista yhtiön johtoa ottamaan liian suuria riskejä.

– Silloin kun valtio omistaa enemmistön Fortumista, Nesteestä tai Finnairista, se myös syrjäyttää yksityisen enemmistöomistajan, joka ehkä olisi katsonut rahojensa perään tarkemmin.

– Riskinotto kuuluu liiketoimintaan, mutta omistajan tehtävä on katsoa, että se tapahtuu yhtiön strategian mukaisesti, jolloin odotukset ja riskit ovat tasapainossa. Se on hyvä kysymys, pystyykö valtio tällä hetkellä käyttämään tätä pääomistajan roolia.

Mykkäsen mukaan valtion omistukset eri pörssiyhtiöissä on käytävä tarkasti läpi ja selvittää, missä yhtiöissä valtion kannattaa olla enemmistöomistajana.

– Meillä on muutamia yhtiöitä, joissa meillä on kansallinen strateginen intressi, joka on vähiten huonosti järjestettävissä niin, että valtio on omistaja. Mutta silloin pitäisi olla ehkä selkeämmin kirjattuna, että nämä ovat valtion strategiset näkemykset, joita yhtiö toteuttaa ja muut sijoittajat tietävät sen sitten ennalta, Mykkänen toteaa.

