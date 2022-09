”Miten pääministeri on tekstiviestitse voinut hoitaa näin vakavaa asiaa?”

Eduskunnan budjettikeskustelussa omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselta (sd.) yritettiin saada vastausta siihen, tekikö Suomen valtionjohto todella kaikkensa Uniper-neuvotteluissa. Tuppurainen on sanonut pääministeri Sanna Marinin (sd.) olleen ehkä ratkaiseva. Fortumin tappioiden arvellaan nousevan kuuteen miljardiin euroon.

Kokoomuksen Matias Marttisen mukaan keskiviikko jäi hyvin synkkänä päivänä Suomen historiaan siinä, miten valtavat tappiot Fortum ja suomalaiset veronmaksajat ovat tehneet.

– Minusta kaikki julkisuuteen tullut tieto antaa olettaa sen, että Saksa oli erittäin hyvin valmistautunut näihin kesän neuvotteluihin. On vaikea myös kuvitella, etteikö Saksalla olisi ollut myös näkymää ja pelikirjaa siihen, miten he haluavat, että tämä asia tulee hoidettua kuntoon, sillä kuten täällä on todettu jo aikaisemmin, nämä sopimusehdot ovat johtaneet myös siihen, että Uniperin tilanne on ollut erittäin vaikea ja nyt sitten Saksa on pystynyt yhtiön kansallistamaan, Matias Marttinen sanoi.

– Nyt oikeastaan minua kiinnostaa se, onko Suomen valtionjohto tehnyt todella kaikkensa, jotta me pystymme antamaan kaikkemme näissä neuvotteluissa. Ja erityisesti se, että pääministeri Marin on tekstiviestitse hoitanut asiaa liittokanslerin kanssa, on minusta asia, jota eduskunnan täytyy edelleen selvittää ja josta pitää saada tarkat vastaukset, Marttinen jatkoi.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) halusi palata heinäkuun tapahtumiin, jolloin myös Suomen neuvottelijat olivat mukana Saksassa neuvottelemassa Uniperin tilanteesta.

– Tämä on varmasti ennätys siinä historiassa, mitä olemme nähneet valtion omistusten hupenemisen suhteen. Tämä on suuri tappio suomalaisille veronmaksajille. On myös tappio se, että menetimme vesi- ja ydinvoiman Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa tässä kaupassa, kokoomuksen Pia Kauma totesi.

– Itse olen miettinyt, miten voi olla niin, että meidän pääministerimme on tekstiviestin välityksellä käynyt keskustelua näin vakavasta kaupasta. Olen ollut pitkään kansainvälisessä kaupassa ennen kansanedustajuutta, ja tiedän, että näissä tilanteissa on paljon merkitystä sillä, kuinka paljon on neuvotteluvoimaa siinä tilanteessa. Miksi jätitte tämän näin heikkoihin kantimiin, Kauma kysyi.