Kahden kuukauden operaatio: Näin miehityshallinnon johtaja myrkytettiin

Brittilehdet kirjoittivat tämän viikon alussa, että Hersonin venäläisen miehityshallinnon siviilihallinnon johtoon nimittämä kollaboraattori Vladimir Saldo myrkytettiin 3. elokuuta.

Venäläisiin oppositiolähteisiin viitaten Evening Standard kertoi Saldon valitelleen syötyään kokin valmistaman aterian sekavuutta, sormien puutumista ja pahoinvointia. Lisäksi hänen väitettiin joutuneen koomaan.

New York Timesin toimittaja Michael Schwirtz kirjoittaa nyt tviitissään, että väitteet pitävät paikkansa.

– Krimillä tapahtuneista räjähdysten varjoon on jäänyt vahvistus siitä, että Kremlin Hersonin johtoon nimittämä Vladimir Saldo todellakin joutui ukrainalaisten partisaanien myrkyttämäksi. Minulle on kerrottu, että operaation suunnittelu kesti kaksi kuukautta.

ICYMI buried in todays story about the explosions in Crimea is confirmation that Vladimir Saldo, the Kremlin installed head of Kherson, was indeed poisoned by Ukrainian partisan forces. I’m told the operation took about two months to prepare. https://t.co/nO2eIkVMM5

— Michael Schwirtz (@mschwirtz) August 10, 2022