Kaatuneiden venäläisten omaisille ei korvauksia, koska Moskova hylkää ruumiita rintamalle

Monet Ukrainan sodassa kuolleiden venäläissotilaiden sukulaiset ovat havainneet, että he eivät voi saada valtiolta korvauksia, koska ruumis ei ole asevoimien hallussa, kertoo itsenäinen venäläismedia Verstka.

Monien kuolleiden venäläisten ruumiita ei ole noudettu taistelukentältä epäonnistuneiden hyökkäysten jälkeen tai ne ovat tuhoutuneet kokonaan tykistö- tai ohjusiskuissa.

Sotilaita myös listataan pysyvästi kadonneiksi niin sanotulla ei-kenenkään-maalla. Venäjän puolustusministeriön kerrotaan suhtautuvan tilanteeseen usein kylmäkiskoisesti – omaisilta evätään korvaukset, jos he eivät voi esittää ruumista, kertoo Telegram-uutiskanava Ostorozhno, novosti.

Verstka kertoo myös tapauksista, joissa komentajat ovat merkinneet sotilaita kuolleiksi, mutta sotilassyyttäjänviraston määräyksellä merkintä on muutettu kadonneeksi.

1/ Relatives of Russian soldiers killed in the war in Ukraine are finding that they are unable to obtain compensation due to a "no body, no case" policy. Many dead Russians have not been retrieved, or their bodies have been completely destroyed, making retrieval impossible. ⬇️ pic.twitter.com/T19k468Zi2

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 22, 2023