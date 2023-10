Kaasuputkella liikkuneen venäläislaivan outo historia: Saiko osuman Ukrainassa?

Suomen ja Viron välisen kaasuputken lähistöllä epäilyttävästi liikkuneella venäläisaluksella on erikoinen historia. Mediassa esillä olleen SGV Flot -tankkerin on väitetty saaneen osuman ukrainalaisesta ohjuksesta helmikuun 24. aamupäivänä vuonna 2022, eli samana päivänä, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan.

Asiasta kerrottiin tuolloin esimerkiksi Venäjän valtion media TASS:n uutisessa. Ukraina taas kiisti ampuneensa rahtialusta. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin tuolloin video väitetysti vaurioituneesta aluksesta (alla).

Mediassa on kiinnitetty huomiota SGV Flotin liikkeisiin. Marine Traffic -palvelun tietojen perusteella Pietarista liikkeelle lähtenyt alus pysytteli viime viikonlopun kaasuputken rikkoutumispaikan lähistöllä ennen kuin se jatkoi matkaansa Venäjän Kaliningradiin. Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.

Aluksen erikoiset liikkeet näkyvät alta löytyvässä kuvassa. Punaisella värillä merkityissä kohdissa alus on käytännössä ajelehtinut.

Russian flagged tanker,named Sgv Flot in azov Sea, her bridge been damaged. pic.twitter.com/cCsDGGO7KJ

— dry bulk freight market & commodities (@chartering101) February 24, 2022