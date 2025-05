Käänne Suomen taloudessa – ”Ostovoima palaa ja korot laskevat”

Talous on virinnyt hiljalleen, mutta suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen on ollut heikkoa. Se on ihmetyttänyt ekonomisteja.

– Isoimmat syyt suomalaisten pessimismille ovat globaaleissa tekijöissä ja kotimaisissa tekijöissä. Globaaleita tekijöitä ovat Ukrainan sota ja Yhdysvaltain kauppapolitiikka ja keskustelu tulleista. Kotimaisia tekijöitä ovat Suomen heikko työmarkkinatilanne ja se, että suomalaisten ostovoima on heikentynyt, sanoo Nordean ekonomisti Juho Kostiainen Verkkouutisten haastattelussa.

Kostiainen myöntää, että Suomen työllisyystilanne on heikko, jos tilannettamme vertaa moneen muuhun eurooppalaiseen maahan. Kylmiä talousuutisia tuli lisää perjantaina, kun Yhdysvallat Donald Trumpin johdolla uhkasi EU:ta 50 prosentin tulleilla kesäkuun alusta lähtien.

Vaikka Trumpin myötä epävarmuuden aika globaalisti näyttää olevan vakio, niin Suomen taloudesta kuuluu hyviä uutisia. Ne uutiset ovat sellaisia, jotka voisivat tarttua kuluttajaankin. Siitä viestii myös Nordean tällä viikolla julkaistu ennuste.

– Näemme, että työllisyys on kääntynyt kasvuun ja suomalaisten ostovoima paranee reippaasti. Globaaleiden riskitekijöiden suhteen emme osaa antaa edes hyviä arvauksia. Mutta sellaiset kotimaiset tekijät, jotka ovat heikentäneet suomalaisten luottamusta talouteen ovat poistumassa, Kostiainen sanoo.

Nordeassa nähdään, että käänne Suomen taloudessa ja kuluttajien käyttäytymisessä on tapahtumassa. Ensi vuodelle puhutaan kahden prosentin kasvusta.

– Käänne ei tapahdu yhdessä yössä, mutta pikkuhiljaa tilanne paranee. Uskomme, että toipuminen voi olla voimakastakin ja samanlaista kuin näimme vuonna 2015, jolloin taloudessa oli toipumisjakso. Silloin meillä oli kolmenkin prosentin kasvua, Juho Kostiainen sanoo.

– Ostovoima palaa ja korot laskevat. Rakentaminen alkaa pikkuhiljaa elpymään. Tällainen käänne on hyvin mahdollinen.

”Suomen taloudessa on kasvun merkkejä”

Nordean ennuste kysyy kyykkääkö kasvu. Otsikon pessimismistä huolimatta sen perusvire on optimistinen. Suomen bruttokansantuote on kasvanut tänä vuonna 1,2 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

– Näemme, että talouskasvu jatkuu tänä vuonna. Voi olla, että Yhdysvalloista kantautuvien huolien takia alkuvuosi on hieman heikompi. Se näkyy mahdollisesti kuluttajien ja yritysten investointipäätöksien viivästyksinä, Kostiainen sanoo.

– Kokonaisuutena näemme Suomen taloudessa enemmän kasvun merkkejä, jotka vahvistuvat entisestään, kun menemme kohti loppuvuotta.

Kotitalouksien ostovoima kasvaa. Se on talouden suurin ilon aihe. Ostovoiman kasvu on seurausta monesta tekijästä. Yksi sellainen on inflaation hidastuminen. Se on ollut alkuvuodesta vain 0,5 prosenttia.

– Samaan aikaan suomalaisten reaalitulot kasvavat. Yleiskorotus oli kaksi ja puoli prosenttia. Lisäksi korkojen lasku kahdesta prosentista neljään prosenttiin alkaa näkyä hiljalleen suomalaisten asuntolainoissa. Ajattelemme, että kulutus lähtisi nyt liikkeelle, kun suomalaisille jää enemmän rahaa käyttöön, Kostiainen sanoo.

Samaan hengen vetoon Kostiainen muistuttaa, että suomalaiset ovat toistaiseksi laittaneet ylimääräiset rahat sukan varteen odottamaan parempia päiviä. Mutta hyvät uutiset eivät jää tähän:

– Yksityisen sektorin työllisyys on hieman kasvanut alkuvuonna. Tyypillisesti käy niin, että kun bkt kääntyy kasvuun, niin se näkyy puolen vuoden viiveellä työllisyydessä. Näin näyttäisi käyvän myös tällä kertaa.

Vaikka talouden epävarmuuden pelättiin lykkäävän yritysten investointeja, niin toistaiseksi epävarmuus ei ole näkynyt suomalaisyrityksissä.

– Yrityslainojen nostot ovat nousseet. Se kertoo, että yritykset ovat aloittamassa investointeja. Lykkääntyykö investoinnit nyt, kun globaalin talouden epävarmuudet kasvoivat jää nähtäväksi, Kostiainen sanoo.

– Toistaiseksi yritysten ja kuluttajien luottamuksessa ei ole nähty tullien takia kovinkaan merkittäviä notkahduksia.