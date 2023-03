Käänne sähkömarkkinoilla: Suomi vie nyt yli 2000 megawattia

Suomen sähköntuotannon tilanne on kohentunut merkittävästi Olkiluoto 3:n koekäytön alkamisen jälkeen 15. maaliskuuta.

Laitosyksikön tuotanto pysyy koekäytön aikana lähellä 1600 megawattia lyhyitä testejä lukuun ottamatta. Niissä teho lasketaan lyhytaikaisesti useille eri tehotasoille. Säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa 17. huhtikuuta.

Fingridin seurannan mukaan Suomen sähköntuotanto on ylittänyt kulutuksen koko lauantain ajan. Myös sääolosuhteet selittävät suotuisaa tilannetta, sillä tuulivoima on tuottanut lähes koko päivän yli 4 000 megawattia. Ydinvoiman kokonaisteho on tällä hetkellä 4 370 megawattia.

Kello 16:n tienoilla sähkönkulutus oli 9 789 megawattia ja tuotanto 12 215 megawattia. Vientiin meni 2 415 megawattia eli poikkeuksellisen paljon viime kuukausien tilanteeseen verrattuna.

Sähköä on viety lauantaina Suomesta Viroon yli tuhat megawattia ja Ruotsiin noin 1 400 megawattia.