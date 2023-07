Käänne säähän: Viileän ja sateisen heinäkuun jälkeen lämpenee

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n julkaiseman uuden kuukausiennusteen mukaan sää jatkuu heinäkuun viimeisellä viikolla viileänä ja epävakaisena, kertoo Foreca.

Suomessa on yhä viileää ja epävakaista säätä heinäkuun 24. päivä alkavalla viikolla.

– Sää on meillä enimmäkseen 1–3 astetta keskimääräistä viileämpää ja varsinkin maan eteläosassa sademäärät voivat nousta runsaiksi. Alkuviikolla sade näyttäisi torstaina tehdyn ennusteen mukaan olevan enemmän kuuroluonteista. Loppuviikolla ennuteissa on viitteistä voimakkaan matalapaineen tuomista runsaista sateista maan eteläosassa, mutta tältä osin ennuste on hyvin epävarma. Pohjoisessa sademäärä jää etelää vähäisemmäksi, Forecan sivuilla kerrotaan.

– Poutaisilla alueilla päivälämpötila vaihtelee tulevalla viikolla enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Sateisilla alueilla ollaan 15 asteen alapuolella.

Sää lämpenee hieman heinäkuun 31. päivä alkavalla viikolla.

– Elokuun alussa on viitteitä sään lämpenemisestä. Lapissa viikon keskilämpötila voi olla jo tavanomaista korkeampi ja etelässäkin lähempänä keskimääräistä. Sää jatkuu kuitenkin yhä matalapainevoittoisena ja sademäärä on suurimmassa osassa maata myös ennusteen toisella viikolla keskimääräistä korkeampi.

Foreca kertoo, että Suomeen voi virrata elokuun toisella viikolla lämmintä ilmaa.

– Suurimmassa osassa maata lämpötilan poikkeama on 1–3 astetta lämpimämpään suuntaan. Sää jatkuu kuitenkin mitä todennäköisimmin yhä vaihtelevana ja paikoin viikon sademäärä on yhä tavanomaista suurempi.

– Elokuun 14. päivä alkavalla viikolla Suomen yllä on 1–3 astetta keskimääräistä lämpimämmän sään alue. Sademäärässä ei näy Kainuun seutua lukuun ottamatta merkittäviä poikkeamia tavanomaisesta.