Käänne rintamalla: Venäjän liitopommit eivät enää osu

Venäjän ilmavoimien pudottamat liitopommit ovat osoittautuneet viime vuosina tuhoisaksi aseeksi etulinjassa.

Kyse on käytännössä neuvostoaikaisista pommeista, joihin on asennettu pienet siivet ja navigointijärjestelmä. Lentokoneet voivat pudottaa ne kymmenien kilometrien päästä Ukrainan ilmatorjunnan kantaman ulkopuolelta.

Syyskuussa 2024 venäläisjoukot pudottivat yhden viikon aikana yli 900 liitopommia eri puolilla pitkää rintamalinjaa.

Satojen kilogrammojen tai jopa yli tuhannen kilon pommit tuhoavat myös maanalaisia puolustusasemia, eikä niitä vastaan ollut pitkään aikaan tehokkaita vastatoimia. Tilanne vaikuttaa kuitenkin nyt muuttuneen.

Ukrainan radiohäirinnän kerrotaan muuttaneen Venäjän liitopommit lähes hyödyttömiksi. Venäjän ilmavoimiin kytköksissä oleva tunnettu Fighterbomber-kanava Telegramissa väittää Ukrainan asevoimien jakaneen uusia häirintälaiteita koko rintaman pituudelta. Ne estävät liitopommien sisäistä navigointijärjestelmää toimimasta riittävällä tarkkuudella.

Liitopommeja silti käytetään, mutta ne putoavat usein maastoon kauas kohteestaan. Venäläislähteiden mukaan yhtä kohdetta vastaan joudutaan nyt käyttämään jopa 16 liitopommia.

Ukrainan entinen ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi Telegraph-lehden mukaan vielä viime vuoden lopulla, ettei liitopommien häirintä ole mahdollista.

RUSI-tutkimuslaitoksen asiantuntija Tom Withingtonin mukaan liitopommit on varustettu navigaatiojärjestelmällä ja salatulla viestiyhteydellä, jonka pitäisi ainakin teoriassa olla immuuni häirintäjärjestelmille. Joko venäläiset liitopommit on suunniteltu puutteellisesti, tai Ukrainan on löytänyt jonkinlaisen tavan ohittaa asejärjestelmien suojaukset.

– Ukraina estää Venäjää iskemästä kohteisiin etulinjan takana. Moskova ei pysty vaikuttamaan Ukrainan komentojärjestelmään tai häiritsemään huoltoa. Venäläisjoukot eivät tällöin pysty liikkumaan haluamallaan tavalla taistelukentällä, Withington sanoo.