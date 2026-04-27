K-U: Sota tuo muutoksia myös Tallinnan-risteilyihin

Polttoaineiden nousu Iranin sodan vuoksi hidastaa laivaliikennettä myös Helsinki–Tallinna-reitillä, kertoo Keski-Uusimaa -lehti.

Yle kertoi huhtikuun alkupuolella, että sekä Viking Line että Tallink Silja pidentävät Ruotsin-laivojensa matka-aikoja, koska hitaammin ajaminen säästää polttoainetta.

Nyt laivayhtiöt ovat tehneet muutoksia myös Helsinki–Tallinna-reitin aikatauluihin. Tallinkin Victoria I saapuu Tallinnaan vasta kello 22.45 aikaisemman kello 22 sijaan.

– Megastarin ja MyStarin aikataulua ei ole muutettu. Laivathan ovat jo vuosia lähteneet aina hieman etuajassa, jos se on ollut lastauksen näkökulmasta mahdollista. Näin nekin pystyvät ajamaan hieman hitaampaa vauhtia, mutta saapuvat silti perille aikataulussaan, Tallink Silja Linen viestintäjohtaja Marika Nöjd sanoo.

Viking Line on pidentänyt Viking XPRS:n aikatauluja 10 minuutilla ma-to- ja la-lähdöillä.

Meripolttoaineista ei laivayhtiöiden mukaan ole kuitenkaan varsinaista pulaa näköpiirissä.