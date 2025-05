Jyväskyläläinen yhdistys kinusi Kremlin säätiöltä rahaa kiertotietä – ”Täysi hermoromahdus”

Uusi tietovuoto osoittaa, että suomenvenäläinen yhdistys yritti vaikka erehdyttämällä hankkia rahaa Kremlin kupeessa toimivalta säätiöltä joka rahoittaa propagandaa ja kyseenalaisten venäläishahmojen asianajokuluja.

Pravfond on Venäjän hallituksen rahoittama säätiö, jonka virallinen tarkoitus on tukea ulkomailla asuville venäläisille oikeusapua. Laaja sähköpostivuoto osoittaa kuitenkin, että ”ulkomailla asuva venäläinen” on joustava käsite ja kattaa niin ukrainalaissyntyisen asesalakuljettaja Viktor Boutin kuin australialaisen propagandistin ja FSB:n Saksaan lähettämän palkkamurhaajan.

Rahaa on käytetty miljoonia dollareita, käy ilmi Tutkivan journalismin organisaatio OCCRP:n (Organized Crime and Corruption Reporting Project) käsiinsä saamista noin 50 000 Pravfondin sähköpostista.

Viktor Boutin ja FSB:n lähettämän palkkamurhaajan Vadim Krasikovin puolustusasianajajien maksamisesta kertoi viime vuonna esimerkiksi brittilehti The Guardian. Australialaisesta propagandistista Simeon Boikovista kertoo OCCRP nyt.

Boikov, lempinimeltään Aussie Cossack on koominen hahmo joka joutui lain kanssa ongelmiin vasta vuonna 2022 hyökättyään Ukrainaa tukevassa mielenosoituksessa vanhusikäisen ukrainalaismiehen kimppuun. Cossack pakeni Venäjän konsulaattiin, jossa asuu edelleen. Cossack ja hänen vaimonsa ovat hakeneet Pravfondilta rahaa ainakin kolmasti ja saaneet sitä vähintään kerran. Australialaisen ABC Newsin mukaan Cossackin puolustusasianajaja kiisti saaneensa koskaan rahaa Pravfondilta, mikä tarkoittanee että rahat on kierrätetty esimerkiksi juuri vaimon kautta. Pariskunta pyysi Pravfondia myös käyttämään vaikutusvaltaansa sen hyväksi että Aussie Cossack saisi Venäjän kansalaisuuden, mikä lopulta myös tapahtui.

Pravfond joutui Euroopan unionin pakotteiden kohteeksi kesäkuussa 2023, mutta siitä huolimatta se on jatkanut toimintaansa käyttäen laajaa verkostoa ja erilaisia kiertoreittejä, kuten käteisen salakuljetusta ja suurlähetystöjä.

Lokakuussa 2024 Viron rajaviranomaiset pysäyttivät 65-vuotiaan matkatoimistopäällikön Tatjana Sokolovan, joka toi Venäjältä 10 000 euroa käteistä. Raha oli osoitettu Andrei Andronoville, joka oli syytettynä Venäjän hyväksi vakoilusta. Raha oli lähetetty Pravfondin Venäjän-tililtä Sokolovan henkilökohtaiselle tilille. Sokolova tuomittiin myöhemmin EU-pakotteiden rikkomisesta. Pravfondilta tukea hakeneita pyydettiin usein ehdottamaan itse tapoja kiertää pakotteita. Esimerkiksi eräs Saksassa asuva henkilö ehdotti, että hänen veljensä toisi rahat Venäjältä liikematkan yhteydessä.

Lisäksi Pravfond käyttää kryptovaluuttoja ja Venäjän suurlähetystöt toimivat kuriireina. Esimerkiksi oikeusapua saanut liettualainen lakimies Stanislovas Tomas sai Pravfondilta 10 000 euroa tililleen Panamassa. Tomas tarjosi Pravfondille myös mahdollisuutta tallettaa rahat hänen kryptolompakkoonsa.

Itävallassa toimiva Dmitry Erokhin ehdotti rahan siirtoa Venäjän suurlähetystön kautta. Vuonna 2024 Erokhin saikin sovitusti 40 000 euroa kahdessa erässä.

OCCRP:n jäsenet kertovat myös Pariisissa pidätetystä Oleg Basovista. Miehen vaimo sai puolustusasianajajaa varten 15 000 euroa. Hän vastaanotti rahat tuttavansa kautta. Ranskalainen asianajaja sanoi, ei tiennyt rahojen alkuperää – mutta eihän Aussie Cossakinkaan asianajaja ollut saanut rahoja suoraan Pravfondilta.

Tämä ulkovenäläisten oikeusapusäätiö käyttää rahaa muuhunkin kuin oikeusapuun. Se on toistuvasti rahoittanut useita EU-alueella Venäjän hallinnon ja sen tavoitteiden kannalta myönteistä propagandaa levittäviä julkaisuja. Näihin lukeutuvat Ukrainasta asioita vääristelevä Golos.eu, suomeksi jutuistaan pelkät otsikot kääntävä EU:ta vääristelemään keskittynyt Euromore, latvianvenäläisten IHMOClub sekä suomenvenäläisten Novosti Helsinki.

Yleisradio kertoi viime kesänä, että Novosti Helsinki on saanut Pravfondilta kymmeniä tuhansia euroja ”Venäjän kansalaisten lainopillista neuvontaa varten”. Lainopillinen toiminta on kuitenkin toiminut pääsääntöisesti Jyväskylään rekisteröidyn Mosaiikki-nimisen yhdistyksen kyljessä.

Venäjän maanmiestoiminnan parissa on Suomessa toiminut tai toimii edelleen monia venäjänkielisiä juristeja, mutta Mosaiikki mainostaa sivuillaan nykyään vain yhtä asianajotoimistoa. Mosaiikki-yhdistys ei peittele yhteyttään Pravfondiin. Lakitoimiston palveluja mainostavalla sivulla kerrotaan Pravfondin logon kanssa, että materiaali julkaistaan säätiön tuella.

Kesällä 2024 Ylen tavoittama Mosaiikki ry:n johtaja sanoi, että Pravfondin tuen avulla on tehty vain Suomen lakeja selittäviä oppaita venäjänkieliselle väestölle. Pravfondin kytköksistä tiedustelupalveluissa työskennelleisiin henkilöihin hän kiisti tienneensä mitään.

Samoihin aikoihin Pravfondin ja toisen ulkovenäläisiä tukevan säätiön, Russki Mirin antamien rahojen kanssa Mosaiikki on saanut vuosien saatossa yli kahden ja puolen miljoonan euron edestä julkisia tukia eli suomalaisten veronmaksajien rahoja esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Pravfond joutui pakotteiden kohteeksi vuonna 2023. OCCRP-ryhmän saamista tiedoista käy ilmi, ettei rahan hankkiminen Mosaiikki-yhdistykselle loppunut siihen. Marraskuussa 2023, kun Pravfondia kohtaan oli määrätty pakotteita, Mosaiikin projektipäällikkö Tatjana Doultseva kirjoitti sähköpostia Pravfondin johtajalle Igor Panevkinille ja kertoi pitäneensä Mosaiikkia käynnissä siirtämällä Pravfondilta saatuja rahoja omalta pankkitililtään Mosaiikin tilille. Sähköpostissaan hän varoitti, että seuraavana vuonna Suomen pankkisäännöt voivat estää tämän menettelyn.

Samassa viestissä Doultseva pyysi kiireesti uutta rahoitusta, 18 000 euroa. Hän tarjoutui noutamaan rahat Pietarista mutta varoitti, että sekin voi vaikeutua jatkossa.

– Tämä on täysi hermoromahdus. Suomen hallitus keskustelee tänään avoimesti siitä että aikoo sulkea koko rajan, Doultseva kirjoitti OCCRP:n mukaan.

OCCRP:lle Doultseva kommentoi, ettei ole koskaan saanut Pravfondilta käännöshankkeisiin enempää kuin 600 euroa kuukaudessa ja kertoi kauhistuneensa kesän 2024 uutisoinnista, jossa Mosaiikki-yhdistys sekoitettiin Kremlin propagandaan. Doultseva korosti, että yhdistys on auttanut myös Suomeen saapuneita ukrainalaisia.

Kauhistus näkyi myös OCCRP:n käsiinsä saamassa sähköpostissa, jonka Doultseva oli lähettänyt Pravfondin johtaja Panevkinille uutisten ilmestyttyä.

– Meillä on täällä katastrofi, lievästi ilmaistuna, Doultseva kirjoitti. Hän anoi säätiötä tekemään jotain, jolla ”organisaatiota” ja häntä en yhdistettäisi. Doultseva kysyi myös, voisiko säätiö lähettää vaikka rahaa jollekin toiselle järjestölle hänen yhteisöään mainitsematta.

Elokuussa 2024 kuolleella Panevkinilla ei viime kesänä ollut ideoita. Näin hän vastasi Mosaiikki ry:n projektipäällikkö Doultsevalle:

– Toistaiseksi olemme median ja EU:n tiedustelupalvelujen tähtäimessä.