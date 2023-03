Jyri Häkämies: Tärkeää, että SDP:n talouslinjasta saataisiin selkoa

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies peräänkuuluttaa SDP:ltä selkeämpiä vastauksia talouspolitiikan keskeisiin kysymyksiin. Häkämies kommentoi asiaa Twitterissä lauantaina.

– Entistä tärkeämpää on, että tulevissa vaalitenteissä saadaan selkoa puolueen talouslinjasta ja sen keinoista, koska talouspolitiikan valinnat ovat seuraavan hallituksen isoin päätös, hän kirjoittaa.

EK-johtaja viittaa viestissään Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimittaja Teemu Muhosen perjantaiseen kirjoitukseen. Analyysissään Muhonen arvioi SDP:n talous- ja työllisyyslinjausten perustuvan lähinnä ”toiveiden varaan”. Pääministeripuolueen tavoitteet ja keinot ovat toimittajan mukaan kaukana toisistaan. Esimerkiksi SDP:n esittämät lisäpanostukset peruskouluun sekä tutkimukseen ovat todennäköisesti hyödyllisiä, mutta työllisyyttä ja talouskasvua ne kohentavat vasta pidemmän ajan päästä, Muhonen kirjoittaa.

Jyri Häkämies on aikaisemmin kritisoinut Sanna Marinin (sd.) hallitusta epäonnistumisesta julkisen talouden hoidossa.

– Hallitus on tietysti toiminut kriisioloissa, mutta tietenkin meillä on ollut velkaryyppy päällä ja nyt nähdään, että se oppi, että otetaan velkaa ja velka on korotonta, se ei ihan pitänyt ja nyt korkomenot ovat kasvussa, Häkämies sanoi Verkkouutisille helmikuussa.

Jos ei seuraava hallitus ryhdy uudistuksiin tilanteen parantamiseksi, varoitti Häkämies Suomen julkisen talouden ajavan ”päin seinää”.