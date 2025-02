Juutalaisen seurakunnan johtaja: Helsingin Sanomat kuvaa juutalaiset murhanhimoisina

Suomen juutalaisseurakuntien keskusneuvoston ja Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Yaron Nadbornik arvostelee Helsingin Sanomia juutalaisvihamielisyyden luomisesta.

Nadbornik viittaa X:n päivityksessään tästä löytyvään HS:n pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö Saska Saarikosken kirjoitukseen.

– Kiva setä kirjoittaa ikäviä. Valitettavasti hänen kannattaa vielä jatkaa vanhan testamentin eli tooran opiskelua. Kuva siitä on valitettavan ohut, ymmärtämätön, jopa väärä ja luo juutalaisvihamielisiä asenteita ilmeisen tarkoitushakuisesti, Nadbornik kirjoittaa.

– Että kiitos taas Hesarille tästäkin kirjoituksesta, jossa juutalaiset kuvaillaan murhan-ja kostonhimoisina. Linja jatkuu ja se on tietysti kierolla tavallaan ”kiva”, hän jatkaa.

Nadbornikin mukaan ”totuus ei tosin voisi olla erilaisempi kuin tässä kirjoituksessa kuvattu”.

Saarikosken tekstissä käsitellään politiikan ja kirkon suhdetta. Otsikossa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania kehotetaan tarttumaan raamattuun. Saarikoski kirjoittaa, kuinka Yhdysvalloissa konservatiivikristityt ovat tulleet presidentti Donald Trumpin taakse ja miten osa amerikkalaisista kristityistä on ottanut ”vanhan testamentin heimojumalan omakseen”. Suomessa kirkko on taas hänen mukaansa tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden linjalla.

– Suomessakin on amerikkalaishenkisiä konservatiivikristittyjä. Aikaisemmin he pyörivät aika lailla omissa piireissään, mutta oikeistotuuli on saanut heidät pörhistymään. Konservatiivien ääni kuuluu keskusteluissa Israelista ja seksuaalivähemmistöistä. Aborttikin nostetaan varmasti pöydälle heti tilaisuuden tullen, Saarikoski kirjoittaa.

Hän myöntää, ettei ole uskon asiantuntija, mutta kertoo alkaneensa taas kerran lukea Raamattua.

– Vanhan testamentin heimosodat ovat sekoittuneet päässäni uutisotsikoihin Gazasta. Herra antaa naapurikansan toisensa jälkeen israelilaisten käsiin, ja he yleensä tappavat kaikki naisia ja lapsia myöten. Joskus tulee tappioita, mutta ne johtuvat siitä, että kansa on luopunut Herrasta ja alkanut napista tai palvoa kultaisia patsaita. Kun oikeauskoinen johtaa kansan takaisin Herran tielle, tulee lisää sotavoittoja ja kansanmurhia, Saarikoski toteaa.

Hänen mukaansa lukijalle on selvää, ettei Jumala ole tasapuolinen vaan täysin puolueellinen.

– Hän on Israelin heimon jumala, samanlaisessa yksityisomistuksessa kuin liitonarkki, jota israelilaiset mukanaan kantavat. Tarvittiin Uusi testamentti tekemään heimouskonnosta ihmiskunnan pelastusoppi.

Saarikosken mukaan valikoivasti Vanhan testamentin oppeja omakseen ottaneet lukevat Lähi-idän tapahtumista ”merkkejä lopun ajan lähestymisestä” ja ovat siksi valmiita tukemaan kaikessa Israelia ja Trumpia.

– Trump on vanhan liiton miehiä. Hän ei ole niitä, jotka kääntävät toisen poskensa. Sen sijaan hän muistuttaa Vanhan testamentin heimojohtajaa, joka murskaa viholliset, ottaa heidän maansa ja tekee Israelista suuren.