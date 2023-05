Jutta Urpilainen HS:lle: Suomessa tapana herätä, kun esitys on jo tehty

Euroopan unionin komissio tekee kesän aikana väliarvion EU:n budjetista vuosiksi 2021-2027. EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen mukaan Suomen tulevan hallituksen tulee olla hereillä EU-päätöksenteon suhteen. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

EU:n budjettiesitys sisältää esimerkiksi suvereniteettirahaston, jota Suomen päättäjät ovat vastustaneet jyrkästi. Suvereniteettirahaston tarkoituksena on tukea niiden eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, jotka toimivat kriittisillä aloilla. Yrityksiä tuettaisiin rahastolla myös vihreään siirtymään. Urpilaisen mukaan rahasto tulee, halusi Suomi sitä tai ei.

– Rahaston suhteen komissio pohtii parhaillaan erilaisia malleja. Käytettäisiinkö siihen esimerkiksi olemassa olevia EU-varoja, vai pohjautuisiko se uuteen yhteiseen velanottoon? Suomella on nyt iso vaikuttamisen mahdollisuus, ja olisi tärkeää olla etunojassa kertomassa, millaisia rahaston rakenne ja rahoituspohja voisivat olla, Urpilainen sanoo.

Urpilaisen mukaan budjetin väliarvio ja siinä samalla myös suvereniteettirahasto on valmistelussa parasta aikaa. Suomen tulisikin ottaa kontaktia myös EU:hun, vaikka hallitusneuvottelut ovatkin käynnissä.

– On tärkeää, että toimitusministeristön ja tulevan hallituksen välillä on vuoropuhelua isoista EU-asioista ja Suomen kannat välittyvät Brysseliin. Ettei ajauduta tilanteeseen, jossa Suomesta ei puoleentoista kuukauteen välitetä tänne poliittisen tason viestejä, hän kertoo HS:lle.

Euroopan unionin budjettineuvotteluissa on ydinkysymyksenä se mistä EU saisi lisää varoja. Ukrainan sota ja koronapandemia ovat vaikuttaneet tietysti myös EU:n budjettiin.

Urpilaisen mukaan Suomen tulisi myös tarkastella sitä, toimiiko maan EU-päätöksenteko tarkoituksenmukaisella tavalla.

– Tästä (nykyisen mallin luomisesta) on kolmekymmentä vuotta. Se on ollut monella tapaa hyvä järjestelmä, koska ministerit hakevat mandaatin eduskunnasta edustaessaan Suomen kantaa, mutta väitän, että nyt on uudelleenarvioinnin aika. Päätöksentekoa pitäisi muuttaa niin, että se mahdollistaisi aktiivisemman ennakkovaikuttamisen, Urpilainen sanoo HS:lle.

Toimiva malli voisi Urpilaisen mukaan olla, että hallitus perustaisi kaikista puolueista kootun ryhmän, joka perehtyisi EU-päätöksentekoon ja pyrkisi parantamaan Suomen toimintaa EU:ssa.

Urpilainen toivoo myös ennakointia. Suomessa on hänen mukaansa tapana käydä niin, että herätään vasta sitten, kun komission esitys on jo tehty.