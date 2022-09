Jussi Saramo KU:lle: Potilasturvallisuuslaki on vasemmistoliitolle hallituskysymys

Hallituksen esittämä potilasturvallisuuslaki on vasemmistoliitolle hallituskysymys, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo Kansan Uutisille.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoi aiemmin tänään Demokraatille, että Sanna Marinin (sd.) hallitus on saavuttanut sovun potilasturvallisuuslain suhteen. Pian tämän jälkeen vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ilmoitti vastustavansa esitystä nykyisessä muodossaan.

Lakiesitys on määrä antaa eduskunnalle ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa joko tiistaina tai keskiviikkona. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pyrkii eduskuntakäsittelyn aikana saamaan merkittävät muutokset tehtyä, muussa tapauksessa se tulee äänestämään esitystä vastaan.

Saramo tiivistää KU:lle, että lain tulee turvata olennainen suojelutyö.

– Siinä ei saa olla ylimääräistä lakonmurtamiseen tähtäävää, Saramo sanoo.

Tilanne on herättänyt ihmetystä, sillä vasemmistoliiton ministerit Li Andersson ja Hanna Sarkkinen ovat hallituksen jäseninä esittämässä lakiuudistusta samalla, kun puolueen eduskuntaryhmä vastustaa sitä. Ammattiliiton Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kysyi aiemmin maanantaina Twitterissä, ajaako vasemmistoliitto potilasturvallisuuslain suhteen nyt ”kaksilla rattailla”.

– Tiedostamme sen, että valtioneuvoston jäsenillä on perustuslaissa velvoite tuoda eduskuntaan lakiesitys, jolla turvataan ihmisten henki ja suojelutyö, ja siihen eduskuntaryhmämme on valmis, mutta emme halua, että laissa on laajempaa lakonmurto-ominaisuutta, Saramo kommentoi asiaa MTV Uutisille.

LUE MYÖS:

Demokraatti: Hallitus pääsi sopuun potilasturvallisuuslaista (VU 12.9.2022)