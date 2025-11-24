Jussi Halla-aho: Eurooppa ei tee riittävästi Ukrainan puolustamiseksi

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) puhui Krimin foorumin parlamentaarisessa huippukokouksessa Tukholmassa 24. marraskuuta.

Puhemies Halla-aho muistutti, että eurooppalaiset maat ostavat yhä öljyä ja lannoitteita Venäjältä, eivätkä monet maat tee omaa kohtuullista osuuttaan Ukrainan tukemiseksi puolustustarvikkeilla.

Hän painotti, että jos Venäjää ei pysäytetä Ukrainassa, siitä tulee vaarallisempi kaikille ja vaarallinen esimerkki muille roistovaltioille.

Siksi suuret puheet eivät riitä, vaan tarvitaan suurempia panostuksia erityisesti suurilta ja varakkailta mailta, puhemies totesi eduskunnan tiedotteen mukaan.

– Sanomme usein, että ukrainalaiset taistelevat meidän kaikkien puolesta. Jos todella ajattelemme niin, meidän on toimittava sen mukaisesti ja asetettava Ukrainan auttaminen etusijalle, puhemies Halla-aho sanoi.

– Jos haluamme, että venäläiset – ja yhdysvaltalaiset – ottavat meidät vakavasti, meidän on otettava enemmän vastuuta ja tehtävä itsestämme merkityksellisiä, puhemies päätti puheenvuoronsa.