Jussi Halla-aho: Emme tee tätä miellyttääksemme USA:n presidenttiä

Eduskunnan ja muun valtiojohdon tärkein tehtävä on puolustaa ja edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia, painotti eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) valtiopäivien avajaisistunnossa pitämässään puheessa eduskunnassa keskiviikkona.

– Nämä asiat ovat omissa käsissämme, ja kukaan muukaan ei niitä puolusta ja edistä.

Eduskunnan puhemies korosti myös, että Suomi on kokoaan suurempi toimija Naton kollektiivisen turvallisuuden tuottajana, ”koska maamme ei kylmän sodan jälkeisinä vuosikymmeninä langennut samoihin houkutuksiin kuin suuri osa Euroopan maista”.

– Päätöksentekijät ovat ihmisiä, ja ihmiset ovat suunnilleen samankokoisia riippumatta siitä, edustavatko he suurta vai pientä valtakuntaa. Tästä seuraa, että taitavalla, rohkealla ja ennakkoluulottomalla diplomatialla pienikin maa voi näytellä maailman tapahtumissa suurta roolia. Haluan tässä yhteydessä erityisesti nostaa esiin Tasavallan Presidentin toimeliaisuuden henkilökohtaisten suhteiden rakentamisessa niin Yhdysvaltain presidentin kuin eurooppalaistenkin suurvaltojen johtajien kanssa.

Mitä tulee kotimaan politiikan haasteisiin, Halla-aho totesi, että vaalikauden viimeisen vuoden alkaessa julkisen talouden ja kansantalouden haasteet ovat suurelta osin ennallaan tai joiltakin osin jopa pahentuneet.

– Vaikeuksia lisää se, että joudumme käyttämään yhä suuremman osan varoistamme kovaan turvallisuuteen. Tässä talossa ja yhteiskunnassa on onneksi hyvin laaja ideologiset rajat ylittävä yhteisymmärrys siitä, että tämä ei ole meidän valintamme, emmekä tee sitä miellyttääksemme Yhdysvaltain presidenttiä, vaan kyse on omasta edustamme ja tulevaisuudestamme, Halla-aho sanoi.

Halla-aho nosti puheessaan esiin laajalti päättäjien ajankohtaisia haasteita liittyen talouteen, työttömyyteen, nuorten hyvinvointiin ja maahanmuuttoon. Puhemies korosti myös poliitikkojen kykyä yksituumaisuuteen yli hallitus-oppositiorajojen, mainiten esimerkkinä päätöksen vetäytyä Ottawan miinasopimuksesta sekä sitoutumisen velkajarruun.

– Päätös sai laajan tuen yli hallitus-oppositio-rajan. Myös kritiikkiä kuultiin, mutta tämä kysymys lienee esimerkki siitä, että toisinaan sokea hirttäytyminen ihanteisiin ja periaatteisiin on ristiriidassa realiteettien kanssa. Jos rauhaa rakastavat kansakunnat sabotoivat omaa puolustustaan, se ei edistä rauhaa vaan luo houkutuksia opportunistisille saalistajille.

– Lähes kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat viime vuonna niin sanottuun velkajarruun. Tämä kertoo siitä, että poliittisista erimielisyyksistä huolimatta päättäjät jakavat yhteisen näkemyksen tietyistä perusasioista. Ongelmia ei voida loputtomasti ratkaista velkarahalla, vaan on pystyttävä tekemään kipeitäkin päätöksiä niiden rakenteellisten epäkohtien korjaamiseksi, joiden vuoksi valtiontalous on vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen kroonisesti alijäämäinen.

Halla-ahon mukaan ulkoisista ja sisäisistä vaikeuksista ja niiden ratkaisuun liittyvistä erimielisyyksistä huolimatta moni asia on meillä Suomessa hyvin.

– Emme aina arvosta niitä, koska pidämme niitä itsestäänselvyyksinä, mutta kuten maailma ympärillämme muistuttaa, ne eivät ole sitä. Suomessa hallitukset istuvat koko kauden, vaalit pidetään ajallaan, niissä on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, ja niiden tulokset tunnustetaan. Kansallista turvallisuutta koskevista kysymyksistä vallitsee laaja yhteisymmärrys. Varautuminen niin puolustuksen, väestönsuojelun kuin energiaturvallisuudenkin alueella on korkealla tasolla.