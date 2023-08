”Hullun lailla” – viinan juonti hurjassa nousussa Venäjän armeijassa

Venäläissotilaiden alkoholinkulutus on noussut selvästi Ukrainan sodan myötä, uutisoi SVT. Asiaa selvittäneen riippumattoman Vjorstka-uutissivuston mukaan useat kenttätuomioistuimet ovat lähestulkoon päivittäin käsitelleet tapauksia, joissa sotamies on esiintynyt päihtyneenä palveluksessa. Vaikka alkoholia on historiallisesti kulutettu runsaasti Venäjän asevoimissa, olivat tämänkaltaiset tapaukset Vjorstkan mukaan harvinaisia ennen helmikuussa 2022 alkanutta sotaa.

Pitkittyneen sodan aiheuttamat paineet ovat ajaneet Ukrainassa taistelevat sotilaat ryyppäämään, SVT tiivistää selvityksen lopputuloksen.

Vjorstkan maanpaossa elävät tutkivat toimittajat ovat käyneet läpi oikeustapauksia miehitetyllä Krimillä sekä lähellä Ukrainan rajaa sijaitsevilla venäläisalueilla. Todellisuudessa tapauksia on todennäköisesti tätäkin enemmän, uskoo toimittaja Darja Kutjerenko.

– Näemme vain jäävuoren huipun, se on varmaa. Venäjä kärsii vaikeita tappioita Ukrainassa eikä kaikkia juopottelijoita voi heittää arestiin. Kuka siinä tapauksessa hoitaisi sotimisen?

Myös huumeidenkäyttö on yleistynyt venäläissotilaiden keskuudessa. Kannabis on huumeista suosituin, mutta sodan aikana metamfetamiinin ja mefedronin kaltaiset synteettiset huumeet ovat kasvattaneet suosiotaan. Huumeidenkäytön taustalla on etenkin sotilaiden halu paeta sodan aiheuttamia mielenterveysongelmia, kuten traumaperäistä stressihäiriötä.

– Haastattelemani sotilaat kertovat myös, että he käyttävät huumeita lieventääkseen saamiensa vammojen aiheuttamaa kipua, Kutjerenko sanoo.

SVT:n haastattelema venäläisupseeri vahvistaa Vjorstkan selvityksen väitteet.

– Kaikki juovat, niin tein myös minä. Jotkut osaavat pitää sen kurissa mutta osa juo hullun lailla, nimettömänä esiintyvä lähde kertoo.

– Juovuksissa kuolema ei pelota samalla tavalla, rintamalta karannut ja viranomaisten nyt etsintäkuuluttama upseeri toteaa SVT:lle.