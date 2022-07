Junalippu voi maksaa yli 20 kertaa lentolippua enemmän Ruotsissa

Ruotsissa on jo pitkään keskusteltu maan junaliikenteen kovista lipunhinnoista. Valtio-omisteisen SJ:n toimitusjohtaja Monica Lingegård myönsi Svenska Dagbladetin haastattelussa huhtikuussa tilanteen olevan haastava, kun toisen luokan menolippu välillä Tukholma-Göteborg maksaa 1300 kruunua, eli noin 124 euroa.

– Ei, se ei ole halpaa. On päiviä ja hetkiä jolloin hinnat ovat liian kalliita, ja meillä on vastuu siitä, että junamatkustaminen ei ole liian kallista. Siksi meidän on taattava riittävä tarjonta, Lingegård sanoi.

Toimitusjohtajan mukaan muun muassa koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat iskeneet junaliikenteeseen kovaa. Ruotsin rautateillä on useita kymmeniä toimijoita.

Nyt SVT:n tekemä vertailu paljastaa, että hintaeron ollessa suurimmillaan junalippu maksaa jopa 23 kertaa lentolippua enemmän. SVT on vertailut juna- ja lentolippujen hintaeroja seuraavan kahden viikon ajalta välillä Malmö-Tukholma. 4. päivä elokuuta halvimman lentolipun saa 52 kruunulla (4,96 eurolla) kun taas junalippu maksaa peräti 1215 kruunua (115,87 euroa). Myös muina päivinä hintaerot ovat suuria, ja tilanne on sama muilla suosituilla reiteillä.

Matkustajat ovat tilanteeseen tyytymättömiä.

– Jotain on tehtävä. Lentämisen pitäisi olla kalliimpaa ja junamatkustamisen edullisempaa, Helene Andersson sanoo SVT:lle.

SJ ei suostunut SVT:n haastattelupyyntöön, mutta yhtiöstä ilmoitetaan, etteivät he pysty kilpailemaan kaikkein edullisimpien lentojen kanssa.