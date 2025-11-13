Verkkouutiset

Julkishallinto ostaa tavaroita ja palveluita noin 37,6 miljardilla eurolla vuodessa., LEHTIKUVA / HANNU RAINAMO

Julkisen sektorin ostot julkisiksi – jokainen voi pian tarkistaa kuntansa hankinnat

  • Julkaistu 13.11.2025 | 18:25
  • Päivitetty 13.11.2025 | 18:25
  • Talous
Hallitus tuo eduskunnalle esityksen hankintatietovarannosta.
Hallitus tuo eduskuntaan esityksen, joka tekee julkisen sektorin, kuten kuntien, hyvinvointialueiden ja Kelan, ostolaskuista julkisia ja helposti vertailtavia. Käyttöön otetaan uusi hankintatietovaranto, joka kokoaa yhteen julkisyhteisöjen ostotiedot ja tarjoaa ne avoimesti kaikkien saataville.

– Kun julkisen sektorin ostot avataan avoimesti kaikkien nähtäville, veronmaksajilla on mahdollisuus nähdä, mihin heidän rahansa käytetään. Samalla yritykset voivat tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja se lisää kilpailua, muistuttaa kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma tiedotteessa.

Julkishallinto ostaa tavaroita ja palveluita noin 37,6 miljardilla eurolla vuodessa. Asiantuntijoiden mukaan tehostamalla hankintoja voitaisiin säästää jopa yli 500 miljoonaa euroa. Kauman mukaan avoin tietovaranto on edellytys sille, että hankintoja voidaan aidosti kehittää ja vertailla.

– Tämä uudistus tekee hankinnoista läpinäkyviä, reiluja ja vertailukelpoisia. Jokainen kuntalainen voi tulevaisuudessa katsoa, mitä oma kunta on ostanut, ja yritykset voivat löytää aloja, joilla kilpailua on liian vähän, Kauma toteaa.

Tietovaranto paljastaa myös kilpailuttamattomat ostot, joita tehdään noin 15 miljardilla eurolla vuodessa. Tämä luo painetta kilpailuttaa hankinnat avoimesti ja säästää veronmaksajien rahoja.

– Avoimuus on paras lääke tehottomuuteen. Kun tieto on kaikkien saatavilla, syntyy luonnostaan painetta parempiin ja reilumpiin hankintoihin, Kauma toteaa.

Uudistus perustuu pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmaan ja on osa Hankinta-Suomi-ohjelmaa. Tavoitteena on tehostaa julkisia hankintoja, lisätä kilpailua ja parantaa tiedolla johtamista.

