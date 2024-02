Julija Tymoshenko MTV:lle: Suomi on esikuva Ukrainalle

Ukrainan entinen pääministeri ja oranssin vallankumouksen johtaja Julija Tymoshenko sanoo MTV Uutisille, että meneillään oleva sota on suora seuraus kansainvälisen yhteisön lepsuilusta sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin ja Ukrainan itäosia vuonna 2014.

– Mikäli tälläkään kertaa pahaa ei rankaista, mikäli Ukraina jälleen pakotetaan hyväksymään alueluovutukset, ihmishenkien menetykset ja tappaminen, se merkitsee murhaamisen ja väkivaltaisen voimakäytön sallimista myös tulevaisuudessa, Tymoshenko sanoo MTV:lle.

Puolustusliitto Nato voi hänen mukaansa ainoastaan hillitä Venäjän sotavoimaa.

– Suomi on meille esikuva. Me haluamme edetä Nato-jäsenyyteen samalla tavalla kuin te, ilman vuosikymmeniä kestäviä jäsenyysneuvotteluja sotilasliiton kanssa. Me haluamme päästä pikavauhtia Natoon, Tymoshenko sanoo.