Jukka Kopra: Nyt on pysyttävä tiukkana ja pidettävä raja suljettuna

Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) pitää erittäin tervetulleena Suomen rajaturvallisuutta parantavia lakimuutoksia ja tiivistyvää viranomaisyhteistyötä Viron kanssa maahanmuuttokysymyksissä.

Hänen mielestään on välttämätöntä, että kaikki kivet hybridivaikuttamiselta suojautumisessa käännetään. Kopra on tyytyväinen, että Maahanmuuttoviraston ylijohtaja on vieraillut Virossa.

– Suomi yhdessä Baltian maiden kanssa ovat paljon vartijoina Naton itärajan turvaamisessa. Meillä tulee olla käytössä kaikki keinot, joilla Venäjän hybridivaikuttamiselta rajakysymyksissä voidaan suojautua, sanoo Kopra viitaten Venäjältä tulevaan välineellistettyyn maahantuloon.

– Olemme esittäneet EU-maille yhteisen mekanismin luomista tilanteissa, joissa maahantuloa käytetään hybridivaikuttamisen keinona. On hyvä, että yhteistyötä tiivistetään tärkeimpien kumppanimaidemme kanssa ja parhaita käytänteitä jaetaan, kiittelee Kopra.

Hänen mukaansa ei ole olemassa mitään yhtä yksittäistä keinoa, joka estäisi välineellistetyn maahantulon ongelman vaan tarvitaan kokoelma erilaisia toimia, joilla tilanne torjutaan. Hallitus on tuomassa kevään aikana useita esityksiä, joilla rajaturvallisuuteen ja turvapaikanhakuun halutaan tehdä parannuksia.

– Venäjän toiminnassa ei ole havaittu muutosta. Nyt on pysyttävä tiukkana ja rajan ylityspaikat suljettuina, kunnes meillä on uusia keinoja tilanteeseen vastaamiseksi, toteaa Kopra.