Jukka Kopra: Itäistä Suomea ei ole hylätty

Kansanedustaja Jukka Kopran (kok.) mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus on edistänyt Itäisen Suomen asiaa.

Lappeenrannassa asuva ja Kymen vaalipiiristä eduskuntaan valittu Kopra muistuttaa, että alueen asukkaille Itäinen Suomi ei ole vain alue kartalla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Se on kotini. Me Kaakon asukkaat tiedämme, mitä rajan sulkeminen, työpaikkojen väheneminen ja epävarmuus arjessa tarkoittavat ihmisille Lappeenrannassa, Imatralla, Kainuussa ja koko itärajalla, Kopra kirjoittaa Facebookissa.

– Itäistä Suomea ei ole hylätty ja tällaiset väitteet tulee torjua. Nyt tarvitsemme päätöksiä, jotka kääntävät suunnan.

Kansanedustajan mukaan pöydällä on nyt useita konkreettisia esityksiä, jotka siirtyvät käsittelyyn kevään aikana.

– Hallitus on tunnistanut Itäisen Suomen haasteet ja vienyt asiaa eteenpäin. Yhtään esitystä ei ole hylätty.

– Erityistalousalueiden pilotit esimerkiksi Imatran ja Kajaanin seuduille ovat keino houkutella investointeja, synnyttää uusia yrityksiä ja luoda työpaikkoja.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Myös EU:n tasolla Itäisen Suomen asiaa on Kopran mukaan pidetty esillä.

– Petteri Orpo on nostanut itärajan tilanteen suoraan EU-johtajien pöytiin. Yli 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa ei ole vain Suomen kysymys – se on koko Euroopan kysymys. Sen pitää näkyä päätöksissä.

– Edellisellä kaudella erityistalousalueista puhuttiin paljon. Nyt on aika tehdä ratkaisut. Itäinen Suomi tarvitsee investointeja, työpaikkoja sekä uskoa tulevaisuuteen.