Jukka Jalonen muistuttaa kodin tärkeydestä: Tulisi olla ihmisoikeus

Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen muistuttaa kodin tärkeydestä tuoreessa Y-säätiön kampanjassa.

Hän on keulakuvana kampanjassa, jossa tuodaan esiin oman kodin merkityksellisyyttä ja ensisijaisuutta ihmisen hyvinvoinnille. Kampanjan tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta asunnottomuudesta, joka on yhä merkittävä ongelma Suomessa.

– Halusin lähteä tukemaan yhteiskunnallisesti merkityksellistä aihetta. Oman kodin tulisi olla ihmisoikeus. Ilman vakituista osoitetta on vaikeaa saada elämäänsä järjestykseen, ja toivon että tämä kampanja saa ihmiset ottamaan asunnottomuuden tosissaan, Jukka Jalonen kommentoi tiedotteessa.

Y-säätiö on poliittisesti sitoutumaton säätiö ja Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja, joka on erikoistunut asunnottomuuden vähentämiseen tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Y-säätiön kampanja pyrkii osoittamaan, että oma koti ei ole itsestäänselvyys vaan pikemminkin etuoikeus, sillä moni suomalainen elää ilman vakituista osoitetta.

ARA:n tilastojen mukaan viime vuoden lopussa Suomessa oli 3 686 asunnotonta.

Nykyisessä hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi asunnottomuuden puolittaminen vuoteen 2023 mennessä ja poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Valtakunnallisella tasolla asunnottomuus on ollut viime vuosina laskussa, mutta paikallisesti ja ikäryhmistä erityisesti nuorten keskuudessa se on noussut.

Y-säätiö muistuttaa, että asunnottomuus tai sen uhka voi kohdata kenet vain. Paikkakunnan vaihto, työttömyys, päihdeongelmat, luottotietojen menettäminen tai perhetilanteen muutokset voivat muuttaa elämäntilanteen yllättäen.

Asunnottomuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste, mutta Suomella on mahdollisuus olla maailman ensimmäinen asunnottomuuden poistanut maa. Avainasemassa on säätiön mukaan Asunto ensin -malli, jonka mukaan oma koti tarjoaa parhaan lähtökohdan elämän kuntoon saamiselle.

– Olen ollut etuoikeutettu, sillä olen saanut asua valtaosan elämästäni omassa kodissa. Haluan omalta osaltani tuoda näkyväksi sen, että kaikilla ei ole tätä etuoikeutta, Jalonen lisää.