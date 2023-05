Juho Romakkaniemi ennakoi yhteenottoa ay-liikkeen kanssa – ”aivan varmasti tulee huutoa”

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi ei usko, että hallitusneuvotteluista tulee välttämättä niin vaikeat tai pitkät, kuin julkisuudessa on povattu. Hän ennustaa Verkkouutisten Asiakysymys- videohaastattelussa, että uusi hallitus on pystyssä jo 25. toukokuuta ja 95 prosentin varmuudella tällä pohjalla, mikä paraikaa neuvottelee Säätytalolla.

– Nyt kun povataan vaikeita hallitusneuvotteluita, kaikki vaikuttavat kuitenkin olevan sitoutuneita Säätytalolla Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön lukuihin. Ja se on tietysti ensiarvoisen tärkeää, että tilannekuva on sama. Veikkaan, että ainahan se on vaikeata, mutta nyt ei ole niin vaikeata kuin joskus aikaisemmin, itsekin hallitusneuvotteluissa taannoin mukana ollut Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemi pitää yhteenottoa ay-liikkeen kanssa kuitenkin väistämättömänä, jos ja kun tulevan hallituksen agdendalla ovat työmarkkinoiden rakenneuuditukset, joiden osalta Suomi on jäänyt jälkeen Saksasta, Ruotsista ja Tanskasta. Hän korostaa videohaastattelussa, että ”Nyt tai ei koskaan” on uudistusten aika, vaikka ay-liike ja vasemmisto-oppositio ryhmittyisivät ankaraan vastarintaan.

– Nyt on se momentum. Pitää olla poliittista rohkeutta ja uskallusta. Aivan varmasti tulee huutoa, aivan varmasti tuo naapurissa oleva Senaatintori tulee täyteen, jos näitä uudistuksia lähdetään oikeasti tekemään, mutta sitten pitää katsoa, kenellä takamus kestää merivettä.