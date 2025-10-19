Juhana Vartiainen työllisyydestä: Väärä kuva ylläpitää harhakäsitystä

Hankenin työelämäprofessori ja entinen Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen mukaan väärä kuva työmarkkinoista ylläpitää harhakäsitystä niiden toiminnasta. Vartiainen ottaa työllisyyskeskusteluun kantaa tuoreessa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.
– Väärä kuva työmarkkinoista ylläpitää harhakäsitystä, että työpaikkoja ei ole, työelämäprofessori kirjoittaa.
Vartiainen viittaa harhakäsityksellä kansanedustaja Tuula Haataisen (sd.) eduskunnan kyselytunnilla 16. lokakuuta lausumaan. Haatainen totesi, että ”seuraavan puolentoista vuoden ajan pitäisi työllistyä ihminen joka viides minuutti päivin, öin ja viikonloppuisin, myös tämän kyselytunnin aikana”, jotta Petteri Orpon (kok.) hallituksen työllisyystavoite toteutuisi.
– Oikeasti ihmisiä työllistyy Suomessa kuitenkin paljon nopeampaan tahtiin kuin joka viides minuutti, entinen kansanedustaja ja pormestari huomauttaa.
Juhana Vartiaisella on laskelmat väitteen tueksi. Hänen mukaansa työllisiä on Suomessa yhteensä noin 2,5 miljoonaa. Osapuilleen viidennes työvoimasta on ollut nykyisessä työsuhteessaan alle vuoden. Tästä on Vartiaisen mukaan pääteltävissä, että vuoden aikana alkaa uusia työsuhteita noin viidennes 2,5 miljoonasta eli noin puoli miljoonaa työsuhdetta.
– Vuodessa on tunteja 8 760, jolloin viisiminuuttisia on 105 120. Jos puoli miljoonaa työsuhdetta alkaa 105 120 viisiminuuttisessa, yhteen viisiminuuttiseen mahtuu vajaat viisi uutta työsuhdetta, työelämäprofessori laskee.
– Haataisen edellytys täyttyy siis miltei viisinkertaisesti.
Vartiainen kuitenkin muistuttaa, että jatkuvasti alkaa myös työttömyysjaksoja. Kuitenkin hänen mukaansa tyypillisesti kahden vuosineljänneksenkin välillä siirtyy työttömyydestä työllisyyteen noin 23–30 prosenttia työttömistä eli noin 50 000 ihmistä.
Työmarkkinoiden staattisuus on siis Vartiaisesta harhakuva.
– Kun työsuhteita alkaa puoli miljoonaa vuodessa, mukaan mahtuu kyllä työttömiäkin, jos kannustimet ovat kunnossa, työelämäprofessori päättää.