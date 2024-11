Juhana Vartiainen: On ikävän yleistä vaatia, ettei omassa puolueessa saa olla muita mielipiteitä

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen ei allekirjoita Ylen jutussa esiintyviä väitteitä kokoomuksen sisäisistä kipuiluista ja jakolinjoista arvoliberaalien ja konservatiivien välillä.

Vartiainen kommentoi juttua kolmen kohdan listalla X-palvelussa.

– Mun näkemys tästä: 1 Ulkopuoliset liioittelevat aina muutamista havainnoista Kokoomuksen ”muutoksia”, 2 Nykyään on ikävän yleistä vaatia, että ”omassa” puolueessa ei saa olla muita mielipiteitä, 3 Olennaista on, miten edistää vapautta ja hyvää taloudenpitoa ja siinä Kok on paras!, Vartiainen kirjoittaa.

Helsingin pormestari siirtyi itse aikanaan SDP:stä kokoomukseen.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kiittelee Juhana Vartiaisen kommenttia.

– Onneksi meillä on tilaa kaikille jotka pystyvät yhdessä toimimaan ja haluavat myös kuunnella muitakin kuin itseään, Heinonen sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo vastaa jutussa muun muassa kysymykseen siitä, ottavatko ”oikeistopopulistiset äänenpainot enemmän ilmatilaa kokoomuksessa”.

– Meillä on puolueessa jokaisella sananvapaus. Itse koen, että meillä saa olla ja uskaltaa myös olla eri mieltä asioista, Orpo sanoo.

Hän arvioi, että tällaisen tunteen takana voi olla myös se, että Suomessa on nyt aiempaa oikeistolaisempi hallitus, jonka asialistalla ovat vahvasti turvallisuus, puolustus ja talous.