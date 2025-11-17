Juhana Vartiainen kehottaa Minja Koskelaa lukemaan Karl Marxia

Helsingin entinen pormestari Juhana Vartiainen (kok.) kehottaa vasemmistoliiton puheenjohtajaa Minja Koskelaa lukemaan Karl Marxin teoksia.

Vartiainen suosittelee etenkin Marxin kirjaa Pääoma 1. Se on ensimmäinen osa Marxin kapitalismia arvostelevasta kolmiosaisesta Pääoma-teoksesta.

– Siitä oppii perusasian: ei kapitalistia kiinnosta naamataulu vaan voitto!, Vartiainen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen julkaisunsa on vastaus Koskelan väitteeseen, jonka mukaan hallituksen ajama irtisanomisen helpottaminen tulisi johtamaan työntekijöiden irtisanomisiin ”pärstäkertoimen” perusteella.

Vartiainen kumoaa väitteen.

– Kannattavaa työsuhdetta ei lopeteta. Jos se taas ei ole yritykselle kannattava, sen lopettaminen on yhteiskunnan etu, Vartiainen päättää.